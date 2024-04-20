Рост цен в Литве в марте – был самым низким годовым ростом во всей Европе

Сообщается, что в марте 2024 года самый низкий годовой показатель инфляции был в Литве (0,4%). На втором месте - Финляндия (0,6%), а на третьем – Дания (0,8%).
Самая высокая инфляция фиксировалась в Румынии – 6,7%, Хорватии – 4,9%, Эстонии и Австрии - 4,1%.
Что касается лидирующей позиции Литвы, экономист банка Citadele Александр Изгородин заметил, что ситуация связана со статистикой, которая передана "Евростату".
"В прошлом году в это время Литва была одним из лидеров по росту годовой инфляции, поэтому данные за этот год мы сравниваем с очень высокими данными за прошлый. Отсюда и результат - инфляция в Литве самая низкая в Европе. Однако я хочу подчеркнуть, что это условный повод для радости", – сказал экономист.
По его словам, это значит, что цены по-прежнему растут, но уже не так быстро, как в прошлом году.
"Я думаю, что в Литве не стоит надеяться на снижение инфляции. В этом году мы видим, что инфляция составит 1,7%, но основной риск - в Литве есть две инфляции: товаров и услуг, тенденции у них разные.
Цены на услуги в Литве продолжают расти, а на товары - сокращаются, но самый большой риск - в сегменте товаров. Мнение литовских потребителей о своих финансовых перспективах в начале года было самым лучшим за последние 200 месяцев, ожидания литовских потребителей восстанавливаются.
Хочу сказать, что у нас наблюдается стабильный рост зарплат, темпы инфляции замедлились, люди сейчас думают о потреблении и все спокойнее относятся к высоким ценам на товары и услуги. Я думаю, что в сегменте товаров снижение цен будет скорее символическим", – сделал выводы Изгородин.