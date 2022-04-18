Рост цен на продукты в Литве не замедлится

В марте средняя стоимость корзины продуктов питания, по данным портала pricer.lt, за последний месяц подорожала на 3,87 евро, или 6,4%, а за год - на 8,91 евро, или 16,2%.

По данным исследования Центра сельского хозяйства, в марте этого года, по сравнению с мартом 2021 г., из 95 продуктов подорожали 79, 14 подешевели, еще 2 - стоят столько же.

Сообщается, что за год подорожали 20 товаров первой необходимости. Больше всего, на 64% подорожало подсолнечное масло, рапсовое масло подорожало на 58%, а гречка – почти на 50%. Сметана подорожала почти на 40%, а молоко - почти на 33%.

В Литве за год подешевели только яблоки некоторых сортов (11-20%), карп (4%), яйца кур, которых держат в клетках (почти на 4%), помидоры (3%) и говядина (на 2%).

По словам экономиста NVL Asset Management Индре Гените-Пикчене, цены на продукты меняются каждый месяц из-за напряжения на рынке сырья, и расходов, которые перекладывают на плечи потребителей. В ближайшем будущем этот процесс продолжится.

"Что касается оперативных перемен, то война только усилила напряжение на рынке сырья, подорожание началось уже в прошлом году, сейчас оно напрямую сказывается на конечном потребителе, и это не конец. Шок цен на энергоресурсы Европа переживает с осени, естественно, что и производители, и переработчики включают в ценовую политику рост расходов, это обусловлено и ростом цен в краткосрочном периоде", – сказала экономист.

Представитель Минсельхоза Эвалдас Пранцкявичюс также сказал, что надеяться на снижение цен не стоит.

Гените-Пикчене сказала, что в будущем на рост цен подействует война России в Украине, последствия которой ощутят во всем мире, поскольку экспорт зерновых этими странами занимал значительную долю на рынке.

"... из-за этого некоторым странам грозит нехватка еды, а может даже и голод", – сказала экономист.

Хоря, по ее словам, Литва сама может обеспечить себя пшеницей, и экспортирует большую часть зерновых, война скажется на повышении цен и на другие продукты, поскольку Россия и Украина были крупными поставщиками кормов.

"Подорожание кормов скажется на ценах на мясо, молоко, это ощутят и потребители", – сказала экономист.

Пранцкявичюс заметил, что на ценах сказывается не только война, но и быстрый рост зарплат в Литве.

Гените-Пикчене напомнила также о росте цен на удобрения (они подорожали из-за роста цен на энергоресурсы и войны), что также скажется на ценах.

Представитель Pricer.lt Пятрас Чепкаускас сказал, что жители Литвы уже экономят на продуктах.

"Объемы розничной торговли в феврале этого года, по сравнению с данными за февраль 2021 г. снизились на 5%. Хотя статистика показывает, что розничная торговля растет, но не учитывают, что в прошлом году из-за карантина много мест торговли не работало", – сказал он.

По словам Чепкаускаса, жители Литвы экономят, покупают продукты в Польше, они вывезли туда 140 млн. евро.

"Согласно данным банка, литовцы в Польше тратят почти в два раза больше, но это только часть оборота, карты показывают всего 40%. Может быть, что за квартал литовцы вывозят в Польшу около 140 млн. евро", – сказал он.