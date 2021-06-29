Рост цен на газ и электроэнергию может привести к росту цен на услуги и снижению роста зарплат

Во вторник на внеочередном заседании Трехстороннего совета обсуждался вопрос роста цен на газ и электроэнергию в Литве.

В начале заседания председатель Литовского профсоюза "Солидарность" Кристина Крупавичене сказала, что это может вызвать рост цен на услуги и снижение роста зарплат.

"Мы неизбежно столкнемся с ростом цен, особенно на услуги и питание. Мы видим, что мы только выходим из пандемии Covid, бизнес едва вернулся к нормальной жизни, и сразу же такой скачок цен на газ – мы считаем, что это вызовет рост цен.

Другой момент - бизнес вынужден повышать цены на услуги, поэтому появляются сомнения в связи с тем, что будет с зарплатами. Если увеличиваются расходы, бизнес будет больше платить за газ и электроэнергию, значит, как всегда на зарплаты денег не хватит", – сказала она.

Председатель Государственной комиссии по регулированию энергетики Ренатас Поцюс заметил, что цены меняются только для бытовых потребителей, а не для бизнеса.

Он сказал, что бизнес платит за газ каждый месяц.

"Сколько платит бизнес, отражается на ценах на мировом рынке", – сказал он. По словам Поцюса, сейчас на рынке наблюдается значительный рост цен на газ.

"За год цена на газ выросла больше чем в 6 раз. Тенденция угрожающая, поэтому возможен рост цен и в конце года", – сказал он.

С 1 июля стандартная цена на электроэнергию в компании Ignitis при одной временной зоне увеличится на 7,8% (1,1 евроцент за кВт/ч) до 15,2 цт/кВт (с НДС), двумя – на 9,9% (1,6 цт/кВт) до 17,7 цт/кВт (дневной тариф) и на 6% (0,6 цт/кВт до 10,6 цт/кВт (ночной).

Visuomeniniai elektros energijos tarifai buitiniams vartotojams © Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Это тарифы для бытовых потребителей, которые в год используют больше 5000 кВт/ч и не выбрали независимого поставщика.

"Рост цен на электроэнергию обусловлен изменением цен на сырье", – сказано в сообщении.

Поцюс на заседании сказал, что цена на электричество для одного хозяйства, пользующегося стандартным планом, увеличится на 1,2 евро в месяц.

Между тем газ подорожает на 26-50% – в зависимости от количества потребляемого газа в год. Месячная плата не изменится.

Gamtinių dujų tarifai buitiniams vartotojams © Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Рост цен на газ на мировых рынках объясняют снижением влияния пандемии на экономику и оптимизм в вопросе оживления экономики, а также затянувшейся зимой в Европе и опустением подземных хранилищ газа в Европе, снижением предложения газа в Европе за счет роста спроса в Азии.

Поцюс на заседании сказал, что потребители в месяц будут платить за газ на 0,6 евро больше.

Вице-президент Альянса потребителей Кястутис Купшис сказал, что на рынке наблюдаются два элементарных явления.

"Первое - в экономике, переходящей с угля на газ, газ дешевым не будет. Цена будет расти. Забудьте о тех временах, когда газовое отопление было эффективным и хорошим. Мне кажется, что этот сигнал заставит новых потребителей задуматься, точно ли им надо привязывать себя к таким способам отопления, когда есть другие, более эффективные. Есть тепловые насосы, солнечные батареи и другие возобновляющиеся источники энергии", – сказал он.

Представитель Минэнерго Каролис Швайкаускас напомнил, что жители могут воспользоваться помощью на замену котлов.

"Выделяют 8–10 млн. евро на замену старых, неэффективных котлов на гранульные, тепловые насосы или котлы, которые используют возобновляющиеся источники энергии. Помощь составляет около 50%. Ее будут выделять еще 7 лет", – сказал он.