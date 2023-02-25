Россияне вышли на митинг в Вильнюсе: "Победу Украине! Свободу России!"

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25 февраля в Вильнюсе состоялась антивоенная акция "Победу Украине! Свободу России!" Россияне, которые нашли убежище в Литве, вышли на митинг у памятника Гедиминасу на Кафедральной площади.
В годовщину военного вторжения России в Украину тысячи россиян по всему миру выходят, чтобы высказать свою солидарность с Украиной, почтить память жертв и показать мировому сообществу, что россияне и сторонники Кремля – это не синонимы.
Акция носит международный характер - митинги проходят в сотне других городов.
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