Россияне вышли на митинг в Вильнюсе: "Победу Украине! Свободу России!"

В годовщину военного вторжения России в Украину тысячи россиян по всему миру выходят, чтобы высказать свою солидарность с Украиной, почтить память жертв и показать мировому сообществу, что россияне и сторонники Кремля – это не синонимы.

Акция носит международный характер - митинги проходят в сотне других городов.