Россияне свободно едут в Литву: достаточно одного документа

19 сентября сообщалось, что в Литву не пускают российских туристов, поэтому на границе их поворачивают назад, а вот в аэропорту никаких ограничений для тех, у кого есть Шенгенская виза других стран, нет. Так они прилетают из Германии, Норвегии, Финляндии, Швеции, Польши, Латвии и др. стран.

"Мне страшно сказать, откуда я... Вы, наверное, понимаете?" – по-английски ответила блондина, прибывшая в Вильнюс из Хельсинки. Потом девушка улыбнулась и показала свой паспорт: "Я из России".

По ее словам, на том же самолете прилетели и другие россияне и белорусы. Через Финляндию они могут спокойно прилететь к нам, потому что нет никакого механизма контроля. Самолеты из Хельсинки, как и из других стран шенгена, никто не проверяет. Попадаешь в зону свободного перемещения, значит, попадаешь и к нам.

Россияне говорят, что попасть в Литву несложно, если есть виза какой-нибудь страны ЕС. В данном случае прибыли россияне с визами Финляндии. Хельсинки все еще впускает российских туристов, а через эту страну они спокойно попадают в зону Шенгена, а потом могут ехать куда хотят.

В аэропорту Хельсинки было немало русскоговорящих пассажиров. Их можно встретить на всех рейсах из Хельсинки, Вильнюс - не исключение.

В Вильнюсском аэропорту их вместе с другими пассажирами на автобусе увозят из самолета, а потом они берут чемоданы и идут, куда им надо.

Добро пожаловать в Литву!

"У меня есть друзья в Вильнюсе, я какое-то время здесь пробуду", – сказал один россиянин, не пожелавший назвать свое имя.

Другая молодая женщина сказала, что едет по работе в Клайпеду.

"До сих пор я летала через Ригу, сейчас - через Хельсинки. Никто не знает, что будет дальше", – сказлаа она.

В течение некоторого времени литовские аэропорты являются местом отбытия и прибытия белорусов. Из-за введенных санкций, в Минск не летают самолеты из Европы, поэтому белорусы летают в Великобританию, Германию, Скандинавские страны, Израиль, Италию, Испанию, Грецию через Литву, обычно через Вильнюс.

Из Вильнюса в Минск они ездят на автобусах.

Авиакомпании не делятся информацией, но наблюдения журналиста портала показали, что в последнее время в Лондон, Тель-Авив, Ригу летает около 40%русскоязычных туристов.