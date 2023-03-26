Россияне и белорусы привозят в Литву гривны: как вернуть их украинцам?

Уже в декабре 2022 года таможенники заметили, что физические лица стали провозить в Литву не только алкоголь и сигареты, но и украинские гривны. Чаще всего их везут граждане Беларуси и России.

"Возможно, это деньги, которые приходят с оккупированных территорий, они были похищены во время войны. Так деньги пытаются легализовать", – сказал заместитель генпрокурора Литвы Саулюс Версяцкас.

В ЕС можно ввезти любую валюту, если ее декларировать при ввозе, но сумма не должна превышать 10 000 евро. ПКНБО предлагает внести поправки и сделать исключение для украинской валюты.

"Мы предлагаем не разрешать россиянам и белорусам ввозить украинскую валюту в Литву. Сейчас ее привозят и нелегально, везут и до 10 000 евро", – сказал глава ПКНБО Лауринас Кащюнас.

Прокуроры уже начали 9 расследований по факту возможного отмывания похищенных в Украине денег. Речь идет о 80 млн. гривен (больше 2 млн. евро).

"Если это преступление, и деньги ввозят контрабандой, то их могут конфисковать. Тогда деньги перенимает государство, но если выясняется, что деньги были получены преступным путем, например, в результате ограбления банка, тогда мы могли бы вернуть деньги Украине", – сказал Версяцкас.

По словам Кащюнаса, конфискованные гривны в любом случае не должны задерживаться в Литве: "Было бы разумно, если бы мы вернули эти конфискованные деньги Украине, так помогая сопротивляться России".

Прокуроры отметили, что не только в Литву стали ввозить больше гривен, это фиксируют и другие соседние страны.

"В последнее время это наблюдает и Латвия. Возможно, это связано с жесткой политикой Литвы, у нас поток гривен уменьшился", – сказал Версяцкас.

Центробанк Литвы ситуацию с гривнами не комментирует, а некоторых экономистов такие действия россиян и белорусов удивляют. Якобы даже гражданам Литвы непросто внести наличные на счета, контроль в Литве очень жесткий.

"Если мы говорим о гражданах третьих стран, то ситуация сродни катастрофе, надо заполнить массу документов, предоставить документы, объясняющие происхождение денег и т.д.", – сказал экономист Сигитас Бесагирскас.

Он считает, что граждане России могут найти более благоприятные места для отмывания награбленных в Украине гривен, чем Литва. Например, это можно сделать в северной части Кипра, куда можно "въехать с набитым разной валютой рюкзаком, и никто не спросит, откуда эти деньги".