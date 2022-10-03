Российский бизнес должен участвовать в мобилизации своих работников, что будут делать оставшиеся в России литовские компании

В российских компаниях действует порядок, согласно которому отдел кадров администрирует военнообязанных. У них есть списки – сколько из работников могут быть мобилизованы. После того как в России объявили частичную мобилизацию, компании должны предоставить призывным пунктам информацию о военнообязанных. Уже известно, что немало работников мобилизованы.

Литовские политики напоминают, что некоторые литовские компании не ушли из России.

"В данном случае они напрямую участвуют в войне, ведь должны предоставить списки, наверное, даже характеристики написать", – сказал LNK депутат Казис Старкявичюс.

Политики призывают бизнес как можно скорее покинуть Россию.

"До сих пор платили налоги в бюджет, который финансировал войну в Украине. Сейчас уже участвуют в мобилизации. Я уже не знаю, что можно делать больше", – сказал председатель парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас.

Либерал Раймундас Лопата сказал, что это еще один аргумент в пользу утверждения, что в России нет частной собственности.

"Об этом уже говорили. Это значит, что бизнес без "крыши" в политике невозможен", – сказал политик.

С фронта уже сообщают о первых взятых в плен мобилизованных россиянах. Немало из них погибли.

"Я думаю, что все те компании, большие или маленькие, должны принять это как последний звонок. Потом придется отвечать за тех людей, которые погибнут, это моральная ответственность", – сказал Старкявичюс.

В России еще работает Vičiūnų grupė. Глава компании сын мэра Каунаса Шарунас Матийошайтис не пожелал комментировать ситуацию. Однако представители компании говорят, что бизнес в России продается.

"Сейчас проходит последний этап продажи нашей восточной компании, поэтому мы не можем предоставлять информацию СМИ. Мы взяли на себя такие обязательства, поэтому сможем отвечать на вопросы только после окончания продажи", – указали в ответе представители Vičiūnų grupė.

В России работает и транспортная компания Girteka.

"Ну, из-за мобилизации перевозки не остановились. По моим данным, если мобилизация и коснулась работников, то немногих, на деятельности компании это не сказалось", – заметил представитель Girteka Симонас Барткус.

Он заверил, что Girtekа уйдет с российского рынка.

"Компания Girteka решила концентрироваться на Европе и Скандинавии, поэтому восточную часть бизнеса отделяем от Girtekа. Трудно назвать точные даты, но это может потребовать больше года", – сказал LNK Барткус.

Литовские политики ничего хорошего такому бизнесу не предрекают.

"Есть случаи, когда некоторые страны ЕС сумели включить в список санкций ЕС и своих граждан, которые своей деятельностью укрепляли РФ", – сказал Кащюнас.

Уже готовятся законы, которые коснутся компаний, не уходящих из России.

"Одно из изменений – обязательство прекратить деятельность в течение 3 месяцев с момента объявления о регистрации в Департаменте госбезопасности. Если компания этого не сделает – ждут санкции. Какие - пока решают юристы", – сказал Лопата.

Литва весной 2022 года признала Россию террористическим государством.