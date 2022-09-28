Российские туристы могут прилететь в Литву на самолете, почему этот коридор оставили открытым?

Во вторник на вопрос о российских туристах, заданный депутатами, Ландсбергис ответил, что в общее число въезжающих попадают и те россияне, которые едут транзитом в Калининград, и те, кто прилетает на самолетах с шенгенскими визами, и те, кто управляет фурами.

"Большую часть российских туристов с шенгенскими визами в Литву не впускают", – сказал министр.

Однако недавно журналист Delfi летел в Вильнюс из Хельсинки и заметил, что в самолете были россияне с шенгенскими визами, которые через Финляндию могут спокойно попасть в Литву, никто их не контролирует.

Журналист Delfi убедился в том, что в аэропорту Хельсинки полно русскоговорящих пассажиров – они летят из столицы Финляндии в разных направлениях, в том числе и в Вильнюс.

"Россияне с шенгенскими визами по-прежнему смело могут приехать в Вильнюс. Мы слышали, что в сентября в Литву въехали 10 000 россиян, половина по старым алгоритмам – упрощенный транзит, автомобильный коридор в Россию. Значит, остальные 5000 приехали просто так?", – вопрошал подписант Янушка.

Он напомнил, что на границе с Россией и Беларусью действует режим ЧС.

"Россиян на автомобилях не впускают, а в аэропорту до сих пор был/остается свободный коридор? Режим ЧС нужен, чтобы делать исключения из требований Шенгена. Зачем нужен режим ЧС, если его требования не выполняют?", – вопрошает подписант.

Он подчеркнул, что Владимир Путин границы не закрыл – видимо, скоро закроет, а пока дал уехать тем, кому считал нужным уехать.

"Литва уже впустила часть таких людей. Если это правда, то вся наша решимость в отношении виз - блеф. Если это неправда, то кто-то должен объяснить, в чем дело", – писал подписант в фейсбуке.

"Ну, наши внутренние границы не закрыты. Поэтому я и говорю, что важно решение в масштабе Европы, европейская позиция, что граждане России не должны приезжать и пользоваться привилегиями ЕС", – ответила на вопрос Lrt.lt, могут ли россияне прилетать в Литву на самолетах, Билотайте. Она считает, что для решения этой проблемы нужно постановление ЕС.

Советник министра иностранных дел Литвы Лауринас Йонавичюс объяснил Янушке, что правила Шенгена действуют, внутренних границ нет, проверка проводится, если самолет прибывает не из зоны Шенгена.

Янушка говорит, что непонятно, для чего Литва оставила россиянам этот коридор. Йонавичюс ответил, что для выявления россиян в общем потоке приезжих из Шенгена требует проверки всех прибывающих.

В понедельник, отвечая на вопросы журналистов, Ландсбергис дал понять, что поток приезжих из России сокращается, потому что на самолетах люди не могут прилететь.

"У них нет больших возможностей для вылета. Даже если все они прилетят, например, в Стамбул, то не смогут прилететь все в Литву, потому что число рейсов ограничено. (…) Мы поэтому и говорим, что после закрытия границ 5 стран: стран Балтии, Финляндии и Польши, поток сокращается драматически. Самолеты не могут обслужить весь этот поток", – сказал министр.