Российские хакеры заявляют об утечке важных документов саммита НАТО: в списках – важная информация

Информацию об утечке этих данных на Telegram-канале еще до окончания саммита НАТО в среду распространял российский блогер-пропагандист Борис Рожин.

По его словам, эти данные якобы получены через украинскую сторону, однако доказательств тому он не предъявил. Однако представлено содержание полученной информации.

Из того, что предано огласке, можно сделать вывод, что произошла утечка информации о подготовке слецслужб других стран к саммиту НАТО – время прибытия некоторых делегаций, маршруты, места проживания, контакты, другие личные данные, использованная техника, оборудование, включая средства связи и оружие.

В документах есть также информация о совещаниях литовских спецслужб, угрозах, которые могли представлять 30 учреждений и 346 лиц, из них 23% попали в зону риска. Правда, оценена угроза лишь отдельных физических лиц, как граждан Литвы, так и иностранцев.