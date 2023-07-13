Российские хакеры заявляют об утечке важных документов саммита НАТО: в списках – важная информация

Информацию об утечке этих данных на Telegram-канале еще до окончания саммита НАТО в среду распространял российский блогер-пропагандист Борис Рожин.
По его словам, эти данные якобы получены через украинскую сторону, однако доказательств тому он не предъявил. Однако представлено содержание полученной информации.
Из того, что предано огласке, можно сделать вывод, что произошла утечка информации о подготовке слецслужб других стран к саммиту НАТО – время прибытия некоторых делегаций, маршруты, места проживания, контакты, другие личные данные, использованная техника, оборудование, включая средства связи и оружие.
В документах есть также информация о совещаниях литовских спецслужб, угрозах, которые могли представлять 30 учреждений и 346 лиц, из них 23% попали в зону риска. Правда, оценена угроза лишь отдельных физических лиц, как граждан Литвы, так и иностранцев.
Вся информация – неполная, без грифа секретно, но важная, поэтому ее не предавали огласке. Эту информацию можно было использовать в разных целях – от сбора дополнительной информации, завязывания контактов, до шантажа и покушения.
В самих документах наибольшей угрозой названы OSINT (разведка на основе открытых источников) и человеческие факторы, хотя эта утечка связана с кибератаками.
Департамент госбезопасности Литвы вместо комментария прислал лаконичный ответ: "Об этой ситуации известно, ведется расследование, мы сотрудничаем с ответственными ведомствами".