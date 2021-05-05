Кка в начале заседания сказал председатель ПКНБО Лауринас Кащюнас, определенные нарративы, которые передают по информационным каналам влияют на мировоззрение людей, что особенно ярко проявилось во время пандемии.

"Созданные в России фейки влияют и на решения принимаемые гражданами Литвы. Россия выбрала своей мишенью западные вакцины, особенно AstraZeneca", – сказал депутат.

Отношение нацменьшинств к России разное

Аналитик Центра исследований Восточной Европы Андрюс Прохоренко на заседании представил данные по исследованию Spinter об отношении жителей к угрозам в Литве. По его словам, оценка демократии за последние несколько лет улучшилась, что все равно недостаточно высоко.

"Одна из основных причин - недоверие литовским ведомствам и партиям. (…) Другая проблема – люди не чувствуют себя вовлеченными в процесс принятия решений", – сказал аналитик.

В демократии, по его словам, разочарованы жители разной национальности. Однако отношение жителей разной национальности к России очень разное.

"Если люди пользуются российскими информационными каналами, они позитивно оценивают возможное воздействие России на Литву, в свете улучшения ситуации. Российские информационные источники влияют и на решения жителей Литвы о том, что может улучшить положение в стране", – заметил Прохоренко.

Он представил и результаты оценки советского времени.

"Около 21% жителей считают, что жизнь в советское время была лучше, чем сейчас. Если оценивать с перспективы последних нескольких лет, мы можем заметить, что кривая оценки советского периода стабилизируется", – сказал аналитик.

Он напомнил, что в 2004 г. 44% жителей положительно оценивали советское время, а отрицательная оценка советского периода значительно снизилась в кризис.

"Оценка светского периода тесно связана с оценкой экономики", – заметил Прохоренко.

Что касается оценки угрозы БелАЭС, то тут также явно видна связь с источниками информации, которыми пользуется респондент.

"Если люди не смотрят российские каналы, они ясно выделяются и говорят, что Россия представляет угрозу для стран Восточной Европы – большая часть согласна с этим утверждением. Но если люди пользуются ими, мы видим, что люди не согласны с таким утверждением. То же самое и с оценкой БелАЭС", – сказал Прохоренко.

В Литве хуже всего оценивают белорусского диктатора Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина.

"Если мы посмотрим на оценку Путина с 2016 г., то увидим, что она сейчас не такая резко отрицательная, какой была тогда. Если оценивать по шкале от -100 до +100, то 4 года назад оценка составляла -48, а сейчас -28", – сказал Прохоренко.

Кащюнас обратил внимание на то, что часть жителей выбирает те информационные каналы, которые отвечают их позиции.

"Есть теория резонанса - люди не повторяют услышанное, а в меру своей внутренней убежденности, сложившейся в силу семейного, социального положения и других аспектов социализации, сами выбирают определенные каналы информации, отвечающие их внутренней убежденности. Это более сложный вариант", – отметил Кащюнас.

Призывает взять себя в руки: мы играем в низшей лиге

Между тем представитель парламентской канцелярии Романас Юдинас представил другой анализ. По его словам, отношение нацменьшинств к некоторым политическим процессам в Литве и заграницей формируют российские каналы, социальные сети, академические и религиозные центры, российская официальная риторика.

"Кремлевская дезинформация, пропаганда актуализирует, якобы вытесненные из жизни страны нацменьшинства во всех сферах – от политической до культурной. Якобы они не являются частью культуры, находятся где-то в подстрочнике", – сказал Юдинас.

Другой кремлевский нарратив, по его словам, – информация о том, что в Литве целенаправленно уничтожается образование на языках нацменьшинств, унижают память российского фронта "Великой отечественной войны", призывают не доверять западным ценностям.

В кремлевской пропаганде также говорят, что Литва разваливается, что Россия последовательно защищает права своих соотечественников, а Кремль лучше Запада.

По его словам, важно сделать так, чтобы нацменьшинства чувствовали себя равноправными жителями Литвы.

С ним согласился и доцент Вильнюсского университета Мантас Мартишюс, по словам которого, Литва должна делать все для распространения официальной и правдивой информации.

"Мы играем в низшей лиге, где наша тактика и возможности были очень хорошими – мы что-то предлагали, проводили исследования, реагировали на определенные выпады, но сейчас, во время пандемии, хотим перейти в другую лигу, для этого нужно учиться другим трюкам и тактике. То, что было раньше, не работает", – сказал эксперт.

По словам Мартишюса, Литве не хватает информационного канала, который охватил бы всю широкую аудиторию нацменьшинств. Чтобы это был канал и с развлекательным содержанием, которое на российских каналах любят смотреть нацменьшинства.

О существовании этой проблемы знают, отметил министр культуры Симонас Кайрис.

"Ситуация с вакцинацией и показала, что мы думаем, будто делаем много для нацменьшинств, их интеграции, но сталкиваемся с фактом, что эти усилия не дают желаемого результата", – признал министр.