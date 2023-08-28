Российская сторона отказывается передать Литве мужчину и похищенного им ребенка

"Российские пограничники подтвердили факт пересечения границы, а также указали в ответе, что задержанный отец ребенка является гражданином России, поэтому, по их мнению, оснований для выдачи нет", – в понедельник сообщил представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис агентству ELTA.

Представитель СОГГ уточнил, что по заявлению российских пограничников, они не видят оснований для передачи Литве ни мужчины, ни его дочери.

В воскресенье СОГГ обратилась к пограничникам Калининградской области с просьбой в кратчайшие сроки организовать встречу по поводу передачи ребенка и его возвращения матери. По словам литовских пограничников, российские должностные лица сообщили, что ребенок в безопасности и о нем позаботились. Однако, как говорилось ранее, российские пограничники не видят оснований для передачи мужчины и его дочери Литве.