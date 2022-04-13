Российская пропаганда перестаралась: отпугивает даже тех, кто прежде ей верил

"Несмотря на то, что каналы уже не показывают, есть интернет, фейсбук, телефонные разговоры. Есть разная информация. Я сам слышал противоречивую информацию даже о том, что происходит в Литве. Одно из сообщений, будто у нас в магазинах пусто, нам в Литве нечего есть из-за всего этого. Такую информацию передают российские каналы.

Когда люди такое слышат, они видят факты, такого нет на деле, тогда они оценивают это как дезинформацию, относятся скептически и к информации о войне в Украине", – сказал мэр города в интервью на Žinių radijas.

Мэр города сказал, что открытой конфронтации между горожанами из-за войны в Украине нет.

"Трудно сказать, есть ли какое-то противостояние, но открытой конфронтации нет. Все достаточно спокойны. Люди активно откликаются на просьбы о помощи, принимают украинцев, несут гуманитарную помощь. У нас сейчас около 460 беженцев. Это те, кто зарегистрировался, но по нашим подсчетам, их больше 500", – сказал Галагузас.

По словам мэра, 145 беженцев живут в недвижимости, принадлежащей муниципалитету, другие – у людей. 209 детей уже хотят в школы, на кружки, в детские сады.

"Большинство родителей выбирает русскоязычные школы и детские сады. Уже становится сложнее, муниципалитет решает все эти вопросы. Мы открыли в детских садах дополнительные три группы. В школах уже почти все классы полностью укомплектованы. Если люди будут ехать в таком темпе, придется решать вопрос новых классов", – сказал Галагузас.

Ему не приходилось слышать, чтобы в школах появилось напряжение из-за детей из Украины. "С 24 февраля у нас действует программа превенции насмешек. Каждую неделю мы встречаемся с руководителями, они встречаются с учителями, говорят о том, чтобы следили за ситуацией, реагировали на ситуацию. Пока спокойно", – продолжил мэр.

Больше месяца назад он сообщил о том, что город прекратил сотрудничество с российскими и белорусскими учреждениями.

"Все договоры расторгли. Такое решение принял горсовет, мы информировали стороны в России и Беларуси, что соглашения не остановлены, а расторжены. Никакой реакции не последовало", – заметил Галагузас.

Мэр сказал, что это были соглашения о сотрудничестве между городами, обмен информацией, дружественные визиты.

Парламент Литвы во вторник в первом чтении принял поправки к закону, согласно которым в Литве будет запрещено использование Георгиевской ленты. Галагузас признал, что 9 мая в городе были люди, которые пристегивали эту ленту к пиджакам и вешали на автомобили.

"Каждый год 9 мая люди собирались у мемориала павшим воинам. Всегда это были мирные встречи. Надеемся, что и в этом году инцидентов не будет", – сказал он.

Мэр надеется, что люди примут запрет и поймут его. Муниципалитет пока не будет спешить с упразднением самого мемориала, но на прошлой неделе с него сняли копию Ордена Родины, на котором была символика георгиевской ленты.

"Этот мемориал принадлежит государству. Он установлен в годы независимой Литвы, кажется, в 1997 г, посвящен павшим во время ВМВ воинам. (…) Пока вопрос (упразднения) не обсуждался. Это то место, где люди могут возложить цветы в память о павших во ВМВ. Это непростой вопрос, поскольку много жертв было не только с российской, но и с литовской стороны, люди боролись с нацизмом", – сказал Галагузас.