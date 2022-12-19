Рональдас Рачинскас о новом законе о пропаганде: не будет глупых перегибов

Закон создаст правовую основу для удаления символов тоталитаризма с общественных пространств Литвы и запрещает увековечивать память лиц, которые связаны с тоталитарными и оккупационными режимами.

В первую очередь приходит на ум, конечно, советский режим. Так, в прошлом году в Вильнюсе был убран памятник Пятрасу Цвирке, воспевавшему сталинские времена. Как пояснил Рачинскас, этот памятник в советское время был поставлен Цвирке не за литературное творчество, а как представителю советской власти – именно поэтому монумент был убран. Подчеркнём: не уничтожен, а именно убран из сквера и теперь займёт своё место в Литовском национальном музее.

“Есть и другой пример – памятник нацистскому преступнику [Юозасу] Крикштапонису в Укмерге, который не делает чести ни городу, ни Литве”, – напомнил Рачинскас. Этот вопрос не могут решить в течение почти десяти лет. Теперь, считает эксперт, страна сможет избавиться от подобных знаков прошлого.

Правовая возможность для подобных действий существовала и ранее, однако она не была определённо сформулирована в законе, и в некоторых местах решения принимались по симпатиям или антипатиям, по партийному составу местных властей. Новый закон определяет общую политику исторической памяти в нашей стране.

Регламентирована процедура принятия решений: каждый случай в индивидуальном порядке будет рассматривать комиссия из девяти экспертов – культурологов, историков, представителей Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы (ЦИГРЖЛ). Окончательное решение – удалить или оставить определённую символику – будет принимать директор ЦИГРЖЛ. При этом будет приниматься во внимание и позиция иностранных партнёров (в том числе Комитета по правам человека ООН), а в некоторых случаях – например, если речь идёт о кладбищах, – потребуются согласования с МИД или Министерством юстиции.

Рональдас Рачинскас подчеркнул, что решения комиссии могут быть оспорены в суде. “Это нормальная юридическая процедура, нормальная работа правового государства”.

Важнейшая роль памятников – образовательная. Монументы и символика разъясняют исторический процесс молодым поколениям, выросшим в независимой Литве. Яркий пример этого – Грутский парк в Друскининкае, где собраны советские памятники. На подобные места закон не распространяется.

“Эти знаки [тоталитарного прошлого] сохраняются для целей понимания истории. Они несут другой месседж – не восхваляют этот режим, а показывают, чем он плох и почему мы отказались от этого пути”, – пояснил эксперт. В просветительских целях символику необходимо сберечь, нельзя просто стереть её с лица земли и вычеркнуть из памяти часть истории страны.

Рачинскас уверен, что эксперты в будущей комиссии сумеют найти верное решение для каждого случая. Закон определяет лишь основное направление, а конкретные ситуации будут рассматриваться экспертами исходя из здравого смысла: не удалять всю символику подряд, но и не оставлять того, что несёт неправильный заряд.

В качестве примера наш собеседник назвал Русскую улицу (Rusų gatvė) в Вильнюсе – об этом названии ведётся много дебатов, особенно после 24 февраля. “Давайте делать разницу между русским народом, русской культурой и чем-то советским или путинским, – призвал Рональдас Рачинскас. – Русские люди жили здесь веками, особенно в Вильнюсе, это мультикультурный город. Есть у нас Татарская и Еврейская улицы, Немецкий бульвар. Не надо перегибать палку!”.

Также индивидуально будет рассматриваться и вопрос граффити. В некоторых местах попытки “самовыражения” просто пачкают город, такие случаи являются вандализмом. В других ситуациях граффити могут передавать гражданскую позицию – например, известное изображение под одним из мостов Вильнюса в поддержку Украины. А вот при злостных проявлениях против Литвы и выраженной поддержке тоталитарных режимов будут применяться не только административные, но и более жёсткие меры.

Закон вступит в силу 1 мая 2023 года. И с этого момента потребуется один-два года, чтобы полностью очистить общественные пространства. Самоуправления и граждане смогут передавать комиссии информацию о случаях, которые необходимо рассмотреть – в том числе, и названия улиц в честь советских партийных деятелей. Рачинскас отметил, что в Литве множество героев, чью память можно будет увековечить взамен – например, 918 Праведников народов мира, спасавших евреев во время Холокоста.