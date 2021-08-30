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Не за горами начало учебного года - 1 сентября. Стоит напомнить, что в этот день родители могут на полдня отлучиться с работы. Для этого нужно подать соответствующее заявление.
Родителям школьников по случаю 1 сентября полагается выходной на полдня
© DELFI / Andrius Ufartas

Литовская ассоциация бухгалтеров и аудиторов напоминает, что соответствующее заявление надо подать хотя бы за один день до 1 сентября или в течение срока, установленного во внутренних правилах. Предупреждают также, что если этот выходной не согласовать с работодателем, то будет оформлен прогул.

"У всех работников, воспитывающих детей до 14 лет, есть право на полдня выходного, если у них нет прав на дополнительные выходные. Эти полдня имеют права взять оба родителя", – сказано на странице ассоциации в фейсбуке.

Министерство науки, образования и спорта информировало, что 1 сентября в школах будут действовать те же ограничения, что и во время других общественных мероприятий.

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