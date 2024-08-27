2024.08.27 07:00

Родители выясняют, не являются ли гладиолусы на 1 сентября советской традицией

 
Юлия Леймоне
ru.DELFI.lt
Rugsėjo 1-oji
Rugsėjo 1-oji
ФОТО: Delfi montažas

Перед началом учебного года некоторые родители подняли вопрос, не является ли традиция нести гладиолусы на 1 сентября советской? На это отреагировал специалист по этикету Гедрюс Друктейнис.

Он сказал, что в целом цветы на День знаний - традиция, которая пришла с Востока. На Западе таких традиций нет, там учитель - человек, который предоставляет услуги, передает детям знания. На Востоке учитель всегда был культовой фигурой, иногда его приравнивали второму отцу или матери.

По словам Друктейниса, в силу вышеупомянутых причин на Востоке отношения между учителями и учениками всегда были более теплыми, чем на Западе.

„Цветы учителям в бедном обществе - это попытка продемонстрировать уважение, заложить более тесную связь между учителем и учеником“, – сказал он.

Rugsėjo 1-oji

Он сказал, что суть не в том, что именно дарят, – цветок, свиную тушу или что-то еще. Главное - показать уважение.

По словам Друктейниса, традиция дарения цветов учителям в Литве не очень старая. Такого не было во времена Царской России, это не было популярно при Сметоне, такая традиция стала процветать в советское время.

На вопрос Delfi, не стоит ли отказаться от этой традиции, раз она пришла с Востока, Друктейнис ответил, что общество легко расстается с традициями, связанными с образованием: „Уже нет бумажного аттестата зрелости. Конечно, мы придерживаемся зеленого курса, у нас есть электронный вариант документа. Исчезает и традиция выпускного бала, ведь выпускники после экзаменов улетают на заработки за границу. В крупных городах выпускные балы есть, а в регионах эта традиция почти исчезла“.

Giedrius Drukteinis

Однако Друктейнис не считает, что надо отказываться от цветов на 1 сентября. Он выступает за то, чтобы детей учили уважению к учителю, полицейскому, врачу.

В прошлом году огласке была предана история о том, как один учитель сразу после праздника выбросил цветы в контейнер. Delfi спросил у Друктейниса, в чем тут дело - цветы были плохим подарком или же это учитель поступил неэтично?

Друктейнис заметил, что это очень индивидуальная ситуация – он сомневается, что так поступает большинство учителей. Если цветов на самом деле слишком много, он рекомендует учителям подарить их, примеру, дому престарелых.

Mokslo metų pradžios šventė

На вопрос, сколько цветов дарить учителю он ответил: „Я советую просто – чем меньше, тем лучше. Скромность не всегда означает жадность или бедность, напротив, это признак рациональности“. Он напомнил, что главное - момент дарения, надо смотреть человеку в глаза и сказать ему что-то приятное.

Что касается гладиолусов, то он сказал, что во многих сферах жизни мы можем найти советское прошлое. Это и здание школ, и улицы, и все люди старше 35 лет связаны с советским временем.

Rugsėjo 1-oji

По словам Друктейниса, не стоит проводить параллели между гладиолусами и советским временем и не надо отказываться от дарения цветов учителям.

Delfi спросил, что об этой традиции думают учителя.


„Гладиолусы для меня - это 1 сентября, а не советское время. Цветы по этому случаю необходимы, они украшают жизнь людей. <...> Любой цветок означает добро, тепло, любовь“, – сказала учитель из кедайняйской гимназии „Атжалинас“.

Kardeliai

Такого же мнения придерживается и литуанист вильнюсской гимназии Св. Иосифа Эвалдас Манкявичюс. По его мнению, ,ы живем в мире символов, которые создаем сами. Цветы, по его мнению, символ, и неважно, какие мы выбираем - лилии, розы, гладиолусы, смысл будет таким, каким мы их наделяем.



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