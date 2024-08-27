Родители выясняют, не являются ли гладиолусы на 1 сентября советской традицией

Он сказал, что в целом цветы на День знаний - традиция, которая пришла с Востока. На Западе таких традиций нет, там учитель - человек, который предоставляет услуги, передает детям знания. На Востоке учитель всегда был культовой фигурой, иногда его приравнивали второму отцу или матери.
По словам Друктейниса, в силу вышеупомянутых причин на Востоке отношения между учителями и учениками всегда были более теплыми, чем на Западе.
„Цветы учителям в бедном обществе - это попытка продемонстрировать уважение, заложить более тесную связь между учителем и учеником“, – сказал он.
Он сказал, что суть не в том, что именно дарят, – цветок, свиную тушу или что-то еще. Главное - показать уважение.
По словам Друктейниса, традиция дарения цветов учителям в Литве не очень старая. Такого не было во времена Царской России, это не было популярно при Сметоне, такая традиция стала процветать в советское время.
На вопрос Delfi, не стоит ли отказаться от этой традиции, раз она пришла с Востока, Друктейнис ответил, что общество легко расстается с традициями, связанными с образованием: „Уже нет бумажного аттестата зрелости. Конечно, мы придерживаемся зеленого курса, у нас есть электронный вариант документа. Исчезает и традиция выпускного бала, ведь выпускники после экзаменов улетают на заработки за границу. В крупных городах выпускные балы есть, а в регионах эта традиция почти исчезла“.
Однако Друктейнис не считает, что надо отказываться от цветов на 1 сентября. Он выступает за то, чтобы детей учили уважению к учителю, полицейскому, врачу.
В прошлом году огласке была предана история о том, как один учитель сразу после праздника выбросил цветы в контейнер. Delfi спросил у Друктейниса, в чем тут дело - цветы были плохим подарком или же это учитель поступил неэтично?
Друктейнис заметил, что это очень индивидуальная ситуация – он сомневается, что так поступает большинство учителей. Если цветов на самом деле слишком много, он рекомендует учителям подарить их, примеру, дому престарелых.
На вопрос, сколько цветов дарить учителю он ответил: „Я советую просто – чем меньше, тем лучше. Скромность не всегда означает жадность или бедность, напротив, это признак рациональности“. Он напомнил, что главное - момент дарения, надо смотреть человеку в глаза и сказать ему что-то приятное.
Что касается гладиолусов, то он сказал, что во многих сферах жизни мы можем найти советское прошлое. Это и здание школ, и улицы, и все люди старше 35 лет связаны с советским временем.
По словам Друктейниса, не стоит проводить параллели между гладиолусами и советским временем и не надо отказываться от дарения цветов учителям.
Delfi спросил, что об этой традиции думают учителя.
„Гладиолусы для меня - это 1 сентября, а не советское время. Цветы по этому случаю необходимы, они украшают жизнь людей. <...> Любой цветок означает добро, тепло, любовь“, – сказала учитель из кедайняйской гимназии „Атжалинас“.
Такого же мнения придерживается и литуанист вильнюсской гимназии Св. Иосифа Эвалдас Манкявичюс. По его мнению, ,ы живем в мире символов, которые создаем сами. Цветы, по его мнению, символ, и неважно, какие мы выбираем - лилии, розы, гладиолусы, смысл будет таким, каким мы их наделяем.