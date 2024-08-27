Родители выясняют, не являются ли гладиолусы на 1 сентября советской традицией

Он сказал, что в целом цветы на День знаний - традиция, которая пришла с Востока. На Западе таких традиций нет, там учитель - человек, который предоставляет услуги, передает детям знания. На Востоке учитель всегда был культовой фигурой, иногда его приравнивали второму отцу или матери.

По словам Друктейниса, в силу вышеупомянутых причин на Востоке отношения между учителями и учениками всегда были более теплыми, чем на Западе.

„Цветы учителям в бедном обществе - это попытка продемонстрировать уважение, заложить более тесную связь между учителем и учеником“, – сказал он.

Он сказал, что суть не в том, что именно дарят, – цветок, свиную тушу или что-то еще. Главное - показать уважение.