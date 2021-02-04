В редакцию Delfi написали родители первоклассников. Они возмущены поведением учителя начальной школы Вероники Наумовой. По их словам, учитель уехала за границу и работает оттуда, не информировав об этом своего работодателя.
"Мало того, она об этом пишет в социальной сети Facebook и делится информацией о отпуске.
Информация публичная - учитель приглашает к себе в друзья родителей своих детей. На профиле есть фотографии и в купальнике. Это нормально для учителя? Это этичное поведение?
Дети второй год не смогут отметить день рождения, они ограничены в своей свободе, не могут встречаться с друзьями, не могут посещать кружки, а учитель Вероника дразнит детей и их родителей фотографиями с Мальдивских островов. Еще один момент – мы сомневаемся, что педагог может удаленно работать из-за границы", – писали в редакцию родители.
По их словам, они уже обратились в Министерство науки, образования и спорта Литвы.
Журналист Delfi заходил на страницу Вероники, и действительно там размещены фотографии с Мальдивов. Там указано, что эту информацию нельзя использовать на сайтах без согласия автора.
Учитель Вероника на звонки журналистов не ответила.
Директор прогимназии Эугениюс Манялис отказался от комментария и сказал, что сейчас ведется расследование ситуации.
Delfi напоминает, что учитель Вероника прославилась во время забастовки учителей в 2018 году, когда учителя захватили здание Министерства науки и провели там несколько недель.
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