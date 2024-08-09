Родители школьников с каждым годом становятся все более находчивыми: необходимые вещи покупают не только в Польше

Жительница вильнюсского района Вилкпеде, мать третьеклассника, согласилась рассказать Delfi, сколько стоит подготовка ребенка к школе.
Елена сказала, что ее сын посещает государственную школу. Она заметила, что дороже всего стоила подготовка к первому классу.
„Надо было купить форму, но я в специализированном магазине покупала только жилет и эмблему – это стоило около 40 евро, а может, и меньше. По правилам, брюки или джинсы могли быть обычными, поэтому мы брали их в других магазинах и так сэкономили.
Все необходимое для первоклассника купила его крестная, так удалось сэкономить. А вот первый ранец покупали качественный, он стоил около 90 евро. Сейчас я такой дорогой уже не покупала бы – через два года мы его выбросили, он порвался“, – сказала Елена.
Новую униформу пришлось покупать и во второй класс.
„Чтобы летом не бегать, мы заказали форму заранее. Джемпер и майка поло стоили до 50 евро. Остальное купили в сетевом магазине рядом с домом – я пошла и купила канцтовары, это обошлось в 20 евро, потому что уже были скидки. Помню, что забыла обложки для книг, а потом оказалось, что они не потребовались – у второклассников учебники такого же размера, как и у первоклашек, вот мы и использовали прошлогодние, а также сэкономили, – сказала Елена. – Во втором классе позже понадобилось лишь новую ручку купить, сын ее потерял. Но и тогда были распродажи. В специализированном магазине мы покупали только тетради, они во втором классе не все стандартные“.
К новому учебному году семья еще не готовится, чтобы ребенок отдохнул летом.
„Вернется из лагеря, посмотрим, что осталось – карандаши, чернильные капсулы, линейки, пенал еще могут служить. Думаю, понадобиться акварель, гуашь, фломастеры и тетради. Из более крупных покупок – рюкзак. Ребенок хочет фирмы Nike, поедем в аутлет. Новую форму покупать не будем – летом во время распродажи брюки я купила, – сказала Елена. – Еще нужна спортивная обувь, но ее надо покупать в любом случае и не только для школы. На физкультуру нужна обувь – шорты остались, а майки закажем одного цвета для всего класса“.
По словам Елены, больше денег придется сдать в фонд класса – из этих денег покупают рабочие тетради и одежду, учебники английского, подарки учителям.
„Думаю, дороже всего обходится первоклассник – ему все нужно. Могу сказать, что подготовка к футбольным занятиям стоит дороже, чем к школе“, – сказала женщина.
Другие родители сказали Delfi, что униформы покупают за границей.
„Цены там смешные. А все остальное покупаем во время скидок – обычно все покупаем в июле. Когда слышу, что дорого собрать ребенка в школу или в сад - удивляюсь“, – сказала одна мама.
О покупках за границей сказала и другая собеседница. „Например, рюкзаки в торговых центрах очень дорогие – не всегда стоит и со скидкой брать. Дешевле по интернету или у соседей поляков“, – сказала она.
Еще одна собеседница сказала, что канцтовары из магазинов не пропадают и в сентябре, их можно купить и позже.
„Для меня главная подготовка к сентябрю – медицинская справка. Рюкзак был куплен в июле, спортивная форма в июле, а остальное купим позже. Ведь у нас нет дефицита товаров“, – сказала женщина.
Алёна, воспитывающая сына, была откровенна – когда появились популярные китайские платформы, она все покупает на них.
„К учебному году я готовлюсь с июня – так получается дешевле. Канцтовары стоят 100–120 евро в год, это без одежды и рабочих тетрадей“, – сказала она.
По словам собеседницы, дети в их школе много занимаются в планшетах, поэтому канцтоваров много не нужно.
„Но нам нужны два рюкзака – сын умудряется износить и фирменный и простой, так сейчас покупаем подешевле“, – сказала Алёна.