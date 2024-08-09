Родители школьников с каждым годом становятся все более находчивыми: необходимые вещи покупают не только в Польше

„Чтобы летом не бегать, мы заказали форму заранее. Джемпер и майка поло стоили до 50 евро. Остальное купили в сетевом магазине рядом с домом – я пошла и купила канцтовары, это обошлось в 20 евро, потому что уже были скидки. Помню, что забыла обложки для книг, а потом оказалось, что они не потребовались – у второклассников учебники такого же размера, как и у первоклашек, вот мы и использовали прошлогодние, а также сэкономили, – сказала Елена. – Во втором классе позже понадобилось лишь новую ручку купить, сын ее потерял. Но и тогда были распродажи. В специализированном магазине мы покупали только тетради, они во втором классе не все стандартные“.