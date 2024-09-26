Родители похищенного в Вильнюсе мальчика благодарят полицию и общество

Информация о пропавшем поступила в 17.52 ч. Сообщалось, что в ТЦ на ул. Озо час назад пропал 6-летний ребенок.

Информировали также, что ребенка в сторону остановки увела неизвестная женщина.

Ребенка искала полиция, был поднят дрон, вызван полицейский сотрудник полиции с собакой. Около 20 ч. ребенок был найден в квартире у подозреваемой благодаря информации, полученной от неравнодушного жителя города.

Родители ребенка в социальной сети поделились словами благодарности:

„Мальчик жив и здоров, находится дома. Врачи его осмотрели. Все лучше, чем могло быть. Пока полиция ведет опрос. Похитившая ребенка женщина задержана. Больше пока ничего не можем разглашать.