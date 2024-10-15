2024.10.15 07:02

Родители о питании детей в жежмаряйском детском саду: мы в шоке

 
Дейманте Марчюлайтите
ru.DELFI.lt
Maitinimas Žiežmarių darželyje
Maitinimas Žiežmarių darželyje
ФОТО: Delfi

В редакцию Delfi от имени родителей и всей общины Жежмаряй обратился президент общины Нериюс Мешкаускас. Он указал, что питание детей в детском саду Vaikystės dvaras не отвечает установленным требования.

„Родители и община в шоке. Детям дают блюда, которые не соответствуют даже минимальным требованиям сбалансированного питания, возникает вопрос, насколько они полезны для детей. Это касается не только количества пищи, но и несбалансированного сочетания продуктов. Родители заметили, что порции маленькие и несбалансированные. Неужели такого количества пищи достаточно, чтобы накормить ребенка? Где фрукты, свежие овощи необходимые детям? Куда смотрят ответственные ведомства?

На одном из фото видно вареное яйцо, свекла и хлеб с маслом. Неужели это пример сбалансированного питания? По отдельности эти продукты могут быть полезны, но не в таком сочетании.

Жежмаряйцы требуют:

  • Чтобы детям каждый день давали свежие овощи и фрукты, а не переработанные старые продукты.

  • Чтобы блюда готовили только из свежих продуктов.

  • Чтобы было обеспечено нормальное количество питательных веществ, белков, витаминов и минералов.

  • Чтобы в рационе было разное мясо, рыба, молочные продукты, зерновые и растительные продукты.

  • И главное – чтобы продукты были сбалансированными“, – было сказано в письме.

Maitinimas Žiežmarių darželyje
Maitinimas Žiežmarių darželyje
Maitinimas Žiežmarių darželyje

Ситуацию прокомментировала директор детсада Алма Реклайтене.

„Нам об этой ситуации известно, мы делаем все возможное, чтобы ее исправить.

Еду поставляет компания, выигравшая конкурс, на кухне работают ее работники. Школа-детский сад арендует компании кухню.

Администрация муниципалитета создала рабочую группу, в которую входят представители муниципалитета, члены общины школы-детского сада и представители Бюро общественного здоровья. Для решения проблемы уже состоялось первое заседание. Поставщику услуги выслали претензию, выслано обращение в Государственную продовольственно-ветеринарную службу, которая начала проверку“, – было сказано в комментарии.

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