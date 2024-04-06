Родители не захотели вернуть оставленную в беби-боксе девочку

"Когда ребенка находят в беби-боксе, его передают временным опекунам, у родителей есть три месяца на то, чтобы вернуть ребенка. Если в течение трех месяцев родители не обращаются с просьбой о возвращении ребенка, его включают в список детей, которых могут усыновить и начинается поиск потенциальных приемных родителей. В случае с выше упомянутой девочкой родители свое мнение не изменили и не захотели ее вернуть, поэтому девочку включили в список детей, которых можно усыновить, будут искать приемных родителей. Когда их найдут, начнется процесс усыновления", – сказала представитель Государственной службы по правам ребенка и усыновлению Алина Жилинайте.
Напомним, что 11 декабря поступило сообщение о том, что в каунасском беби-боксе была оставлена примерно двухлетняя девочка. Это был самый большой ребенок, оставленный в беби-боксе в Литве с 2009 года. Рядом с девочкой было оставлено письмо. В письме было сказано, что ее здесь оставили, потому что человек, принесший ее, не хочет, чтобы ребенок рос в неподходящем окружении, где бытует психологическое насилие, употребляют алкоголь, чувствуется нехватка в средствах. Также сообщается, что ребенка не любят, поэтому ему лучше расти в другом месте.
Delfi напоминает, что в письме также было указано имя девочки и дата ее рождения. Выяснилось, что девочке до двух лет оставалось две недели. Девочка была ухоженная, опрятно одетая, следов насилия на теле ребенка не было.