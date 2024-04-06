Родители не захотели вернуть оставленную в беби-боксе девочку

"Когда ребенка находят в беби-боксе, его передают временным опекунам, у родителей есть три месяца на то, чтобы вернуть ребенка. Если в течение трех месяцев родители не обращаются с просьбой о возвращении ребенка, его включают в список детей, которых могут усыновить и начинается поиск потенциальных приемных родителей. В случае с выше упомянутой девочкой родители свое мнение не изменили и не захотели ее вернуть, поэтому девочку включили в список детей, которых можно усыновить, будут искать приемных родителей. Когда их найдут, начнется процесс усыновления", – сказала представитель Государственной службы по правам ребенка и усыновлению Алина Жилинайте.