Родители напуганы: продажи газовых баллончиков растут в десятки раз

"Чаще всего покупатели получают профессиональную консультацию. Ведь обычно люди приходят в первый раз, в первый раз покупают газовый баллончик. Говорят, прежде в нем не было необходимости. Спрашивают, что это, какой лучше брать. Мы даем советы", – сказал LNK представитель Vilniaus ginklai Дарюс Микалаускас.

Он заметил, что баллончики есть разные: самые простые, действующие на расстоянии 2-3 м и полупрофессиональные - 5-6 м.

Микалаускас подтвердил, что продажи газовых баллончиков сильно выросли.

"Да, реально бум начался на этой неделе. Когда в прессе появились страшные факты. Сейчас люди очень заинтересованы, приходят группами, семьями. Приходят и с детьми, спрашивают, могут ли покупать детям. Тут мы сталкиваемся с законом. По закону, оружие категории D может иметь лицо старше 18 лет. А родители хотят дать баллончики детям. Мы предупреждаем, что это нарушение закона", – сказал собеседник.

По его словам, продажи баллончиков за неделю выросли в десятки раз. Микалаускас сказал, что люди говорят, что понимают, какие в Литве законы, но выбирают меньшее зло – дать несовершеннолетнему баллончик, чтобы защитить его.

"Между родителями и детьми должны проходить серьезные беседы – чтобы не было дискомфорта", – сказал представитель Vilniaus ginklai.

Несовершеннолетние не могут носить газовые баллончики, но могут носить нож.

"Родители хотят обезопасить ребенка. Поэтому дают все возможное. (…) Нож в любом случае - большее зло. Ведь нож не для самозащиты. Мы такие вещи для самозащиты не рекомендуем", – сказал собеседник.

Микалаускас заметил, что электрошокер - тоже оружие категории D.

"Единственная разница между ним и баллончиком - необходимость контакта. Если баллончик мы можем использовать на расстоянии, то в случае с электрошокером нужен контакт", – сказал он.