Родители хотят вернуться на работу, но детские сады детей еще не принимают

"Пока мэр в социальных сетях пишет о логике, пандемии и послаблениях, он совсем не замечает нелогичные решения у себя перед носом. минувшая среда была важным днем для бизнеса, правительство разрешило работу салонов красоты и некоторых магазинов. Снимают некоторые ограничения. Мы надеемся, что люди смогут вернуться на работу, точные данные будут известны в понедельник, ведь не всем открытие будет выгодным в финансовом плане.

Но детские сады Шяуляй перед принятыми в среду решениями попросили родителей принести справки, доказывающие, что родители не могут работать из дома. Справки надо было предоставить до пятницы. И это при том, что все знали о решениях, которые правительство Литвы намеревалось принять в среду", – писал в анонимном письме один из шяуляйцев.

Он заметил, что не все родители еще знают, смогут ли работать с понедельника.

"Может глава администрации муниципалитета А.Бартулис хочет предоставлять услуги по уходу за детьми, а может лучше оценивать ситуацию в каждом детском саду отдельно, а не все данные? Детские сады даже звонят по телефону и просят не приводить детей, делают это и в тех случаях, когда родители работают. Те, кто не ходит в детский сад, все равно платят взносы. В Шяуляй в среду сообщили, что в детские сады ходит больше 50% детей, значит, родители, по действующему приказу А.Бартулиса от 30 октября 2020 г., должны предъявить справки. Тут речь идет не о безопасности, сознательности, говорят о бездеятельности", - писал аноним, заметив, что данные по пандемии и правительство Литвы пересматривает каждые 14 дней, а в Шяуляй руководствуются порядком, установленным прошлой осенью.

"Правительство говорит о возможном возвращении учеников начальной школы, но в Шяуляй хотят, чтобы воспитатель присматривал за двумя детьми в группе за ту же зарплату, а остальные родители работали, кто из дома, кто как и при этом сами организовали присмотр за детьми", - писал мужчина.

"Неужели спустя два месяца родители снова могут брать больничный, поскольку на них оказывают давление? Способно ли государство обеспечить семьи полноценными доходами? А может чиновникам стоит поработать из дома с детьми и внуками, и в то же время выполнять функции учителя, отца, матери?", – вопрошал он.

Delfi связался с администрацией Шяуляйского муниципалитета.

"Информируем, что глава администрации Шяуляйского муниципалитета 31 декабря 2020 г. принял поправки к приказу Nr. A-1498 от 30 октября 2020 года о работе детских садов, в них сказано, что когда в детских садах количество детей увеличится до более чем 50%, родители должны предоставить справки, доказывающие, что люди не могут работать из дома. В первую очередь место в детских садах получают дети врачей, полицейских, военных, пожарных-спасателей", – ответила Delfi представитель муниципалитета Сандра Веренкайте-Бубляускене.