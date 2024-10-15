Родители о питании детей в жежмаряйском детском саду: мы в шоке

„Родители и община в шоке. Детям дают блюда, которые не соответствуют даже минимальным требованиям сбалансированного питания, возникает вопрос, насколько они полезны для детей. Это касается не только количества пищи, но и несбалансированного сочетания продуктов. Родители заметили, что порции маленькие и несбалансированные. Неужели такого количества пищи достаточно, чтобы накормить ребенка? Где фрукты, свежие овощи необходимые детям? Куда смотрят ответственные ведомства?