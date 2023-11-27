Рига посмеивается над Вильнюсом: у вас еще нет мишленовской звезды

Год назад было объявлено, что Рига приняла решение оплатить посещение и оценку рижских ресторанов экспертами Michelin. Этот визит обошелся латвийской столице в 150 000 евро. Но результат того стоил: ресторан "Max Cekot Kitchen", возглавляемый шеф-поваром Максом Цекотсом, получил первую и единственную звезду Michelin в Риге.

Рижское агентство по туризму не упустило возможности посмеяться над Вильнюсом. "На своей странице Live Riga оно опубликовало мем, в котором поместило звезду на сердце псевдоантичной скульптуры.

"Эй, Go Vilnius, чтобы ты знал, вот каково это — иметь звезду Мишлен на груди. Продолжай мечтать, брат, твой день скоро настанет", — иронизирует Live Riga.

Вскоре после этого Go Vilnius опубликовал комментарий на эту тему.

"LIVE RIGA, поздравляю! Мы и не заметили — были заняты подготовкой к самому потрясающему Рождеству. Наверное, это здорово — наконец-то быть в чем-то первым. Ах, да... Visit Tallinn", — не упустило случая пошутить Агентство по развитию города Вильнюса.