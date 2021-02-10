Результаты тестирования: у 10% столичных учителей тест на антитела COVID-19 был положительный

"Работников системы образования из детских садов и школ Вильнюса - около 10 000. По данным на 9 февраля, проверили почти 8000 из них, конкретно 7953", – сказала Žinių radijаs Ропайте-Бейге.

По ее словам, результаты 10% тестов было положительными.

Профилактически осталось проверить еще 2000 педагогов. Однако повторно не проверяют тех учителей, которые уже переболели COVID-19, поэтому осталось меньше непроверенных педагогов.

"Часть из них знали, что у них есть антитела, они болели COVID-19, поэтому не проходили тестирование", – сказала Ропайте-Бейге, порадовавшись, что учителя активно тестируются.

"Объемы немаленькие, каждый день проверяли по 820 человек", – сказала она.