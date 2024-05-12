Результаты с избирательных участков: пока лидирует Науседа, Шимоните - вторая

По данным Главной избирательной комиссии (ГИК), после подсчета голосов в 1380 участках из 1895 на счету Науседы 47,16% голосов избирателей. На втором месте – Шимоните - 14,74%.

Адвокат Игнас Вегеле на данный момент получил поддержку 12,33%.

На четвертом месте экс-депутат Ремигиюс Жемайтайтис с 11,32% голосов.

Врач Эдуардас Вайткус – 7,86%, кандидат от Партии свободы Дайнюс Жалимас – 2,87%, председатель Партии труда Андрюс Мазуронис – 1,61%, представитель Союза демократов "Во имя Литвы" Гедримас Еглинскас – 1,3%.

После 23 ч. появились новые результаты голосования за референдум о сохранении гражданства. Данные предоставили 1154 участков из 1895.

За референдум проголосовали 73,33% избирателей, против – 26,67%.