Результаты опроса вызывают беспокойство: неужели настал политический кризис

Социологическая компания Baltijos tyrimai 12–28 июля провела опрос по заказу оппозиционной партии "Во имя Литвы", чтобы выяснить. цель опроса - выяснить, насколько жители страны доверяют политикам. В ходе опроса респонденты могли сами указать фамилии политиков, которым они доверяют. Больше всего доверия жители выразили президенту Гитанасу Науседе – 18,1%.

Высокий рейтинг у экс-президентов Дали Грибаускайте и Валдаса Адамкуса - соответственно 9,2% и 9%.

Саулюсу Сквернялису доверяют 7,4% участников опроса, премьер-министру Ингриде Шимоните 6,9%, европарламентарию Вилии Блинкявичюте – 6,7%, лидеру "Свободы и справедливости" Ремигиюсу Жемайтайтису – 4,4%.

Министру обороны Арвидасу Анушаускасу доверяют 3,6% респондентов, спикеру парламента Виктории Чмилите-Нильсен – 2,7%, лидеру Литовского союза крестьян и зеленых Рамунасу Карбаускису – 2,3%, ведущему, общественному деятелю Андрюсу Тапинасу – 2,2%.

27% не ответили на вопрос или не знали, что ответить, 13% ответили, что доверяют "другим".

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Во время опроса респонденты могли сказать, кого из политиков оценивают отрицательно, а кого - положительно.

Лидера Партии свободы Аушрине Армонайте отрицательно оценивают 77% респондентов, а положительно – 14%. 9% сказали, что не могут оценить этого политика. Больше всего среди тех, кто не оценил Армонайте - среди молодежи до 29 лет – 22%. А 26% людей из этой группы оценили ее положительно. Министра также лучше оценивают люди с большими доходами – больше 1601 евро в месяц, жители крупных городов, хуже ее оценивают пенсионеры и люди с небольшими доходами.

Лидера консерваторов, министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса отрицательно оценивают 74% респондентов, а положительно – 19%, 7% сказали, что у них нет мнения об этом политике. Все группы общества оценивают Ландсбергиса примерно одинаково. Правда, немало молодежи до 29 лет – 17% – сказали, что не могут ничего о нем сказать.

Другого представителя Партии свободы, мэра Вильнюса Ремигиюса Шимашюса отрицательно оценили 68% респондентов, а положительно – 19%, 13% не ответили на вопрос. Хуже мэра оценивают сельские жители, люди с небольшими доходами, лучше - жители больших городов с хорошим достатком. 21% молодежи до 29 лет ничего не мог сказать о мэре.

Премьера Шимоните отрицательно оценивают 64% респондентов, а положительно - 29%, 7% не ответили на вопрос. Шимоните лучше оценивают женщины, чем мужчины, хуже о ней отзываются сельские жители и респонденты 30–49 лет.

Карбаускиса отрицательно оценили 56% респондентов, а положительно 31%, 13% не смогли его оценить. Хуже всего его оценила молодежь до 29 лет и горожане, лучше - сельчане, пенсионеры и респонденты с доходами меньше 850 евро в месяц.

Мэра Каунаса Висвальдаса Матийошайтиса отрицательно оценили 35% респондентов, а положительно - 49%, еще 16% не смогли оценить его. Мэра Каунаса лучше оценили жители старше 30 лет, люди с большими доходами, жители крупных городов. Хуже мэра оценила молодежь до 29 лет.

Лидера "Во имя Литвы" Сквернялиса отрицательно оценили 47%, а положительно - 41% респондентов. 12% не смогли дать ему оценку. Сквернялиса лучше оценивают жители крупных городов, а также респонденты с небольшим или средним достатком. Хуже всего Сквернялиса оценивает молодежь до 29 лет.