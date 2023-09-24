Результаты опроса: для нормальной жизни вильнюсцы хотели бы получать 3000 евро "на руки"

 
ru.DELFI.lt
Eurai
Eurai
ФОТО: Shutterstock

Средняя зарплата в Литве "на бумаге" составляет 2000,1 евро. Похоже, вильнюсцам таких доходов недостаточно для нормальной жизни в столице, сообщает MadeinVilnius.lt.

21% участников опроса (1521 голос) ответил, что хотел бы получать "на руки" 3000 евро. По 2000 евро "на руки" хотели бы получать 28% респондентов (1979 голосов). Еще 20% (1415 голосов) хотели бы получать 2500 евро "на руки".

По 1500 евро "на руки" для нормальной жизни хватило бы 15% участников опроса (1046 голосов). И только 3% (215 человек) хотели бы получать 1000 евро "на руки".

Еще 4% (258 голосов) хотели бы получать для нормальной жизни в столице по 10 000 евро в месяц. На 5000 евро согласились бы 8% (564 голосов) респондентов.

Еще 2% (135 голосов) ответили, что этот вопрос для них неактуален.

Портал MadeinVilnius.lt провел опрос 18-22 сентября. В нем приняли участие 7133 читателей.

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