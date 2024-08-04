Результаты исследования: каждый третий вильнюсец недоволен качеством общественного транспорта

Результаты опроса, проведенного порталом, показали, что каждый третий читатель считает, что качество общественного транспорта постоянно ухудшается. Так считают 345 человек (36%). Еще 284 респондентов (29%) сказали, что общественный транспорт лучше не становится, поэтому они не могут сказать, что качество улучшается.

„Лично меня общественный транспорт не радует, по утрам невозможно попасть в автобус, людей очень много, летом не работают кондиционеры и т.д. Я говорю - не одобряю. Но не думаю, что ничто не меняется, думаю, как раз в последнее время наблюдается ухудшение“, – писал один читатель.