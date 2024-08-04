Результаты исследования: каждый третий вильнюсец недоволен качеством общественного транспорта

Результаты опроса, проведенного порталом, показали, что каждый третий читатель считает, что качество общественного транспорта постоянно ухудшается. Так считают 345 человек (36%). Еще 284 респондентов (29%) сказали, что общественный транспорт лучше не становится, поэтому они не могут сказать, что качество улучшается.
„Лично меня общественный транспорт не радует, по утрам невозможно попасть в автобус, людей очень много, летом не работают кондиционеры и т.д. Я говорю - не одобряю. Но не думаю, что ничто не меняется, думаю, как раз в последнее время наблюдается ухудшение“, – писал один читатель.
„Вильнюс все покупал автобусы, а ездят старые, как со свалки? Грязные, без кондиционеров, если сядешь, не знаешь, какой встанешь, я имею в виду, какими будут светлые брюки, водители везут пассажиров, как дрова, тормозят так, что летишь через весь салон. Ужас“, – жаловались другие.
Еще 161 читатель (17%) считает, что услуги стали лучше. 108 человек (11%) говорят, что их услуги общественного транспорта удовлетворяют. 67 участников опроса (7%) сказали, что это неактуальный вопрос.
„Я ехал на 4 в район Антакальнис. Чисто и хорошо. Мне кажется, что все автобусы и троллейбусы чистые, никаких замечаний“, – писал другой житель.
„После замены старых троллейбусов все будет в порядке. Система билетов работает, маршруты и периодичность нормальная. 8/10“, – оценивали другие пассажиры.
В опросе MadeinVilnius.lt участвовали 965 читателей. Опрос проводился с 29 июля по 2 августа.
После результатов опроса, проведенных компанией JUDU, последовали жалобы жителей. Жители утверждали, что результаты опроса не отвечают реальности. Жители жаловались на переполненные автобусы, опоздания, отсутствие кондиционеров, неудобное расписание.