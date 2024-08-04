2024.08.04 13:38

Результаты исследования: каждый третий вильнюсец недоволен качеством общественного транспорта

 
ru.DELFI.lt
„Vilniaus viešasis transportas“ skelbia aukcioną – bus galima įsigyti legendinius „Škoda 14 Tr“ troleibusus
„Vilniaus viešasis transportas“ skelbia aukcioną – bus galima įsigyti legendinius „Škoda 14 Tr“ troleibusus
ФОТО: Organizatorių nuotr.

Недавно муниципальное предприятие „Услуги сообщения“ (далее: „JUDU“) поделилось результатами опроса, которые показали, что вильнюсцы хорошо оценивают общественный транспорт. Это не первый год, когда опрос показывал благосклонную оценку жителей. Однако такие результаты опроса убеждают не всех. Портал MadeinVilnius.lt решил узнать мнение своих читателей.

Результаты опроса, проведенного порталом, показали, что каждый третий читатель считает, что качество общественного транспорта постоянно ухудшается. Так считают 345 человек (36%). Еще 284 респондентов (29%) сказали, что общественный транспорт лучше не становится, поэтому они не могут сказать, что качество улучшается.

„Лично меня общественный транспорт не радует, по утрам невозможно попасть в автобус, людей очень много, летом не работают кондиционеры и т.д. Я говорю - не одобряю. Но не думаю, что ничто не меняется, думаю, как раз в последнее время наблюдается ухудшение“, – писал один читатель.

„Вильнюс все покупал автобусы, а ездят старые, как со свалки? Грязные, без кондиционеров, если сядешь, не знаешь, какой встанешь, я имею в виду, какими будут светлые брюки, водители везут пассажиров, как дрова, тормозят так, что летишь через весь салон. Ужас“, – жаловались другие.

Еще 161 читатель (17%) считает, что услуги стали лучше. 108 человек (11%) говорят, что их услуги общественного транспорта удовлетворяют. 67 участников опроса (7%) сказали, что это неактуальный вопрос.

„Я ехал на 4 в район Антакальнис. Чисто и хорошо. Мне кажется, что все автобусы и троллейбусы чистые, никаких замечаний“, – писал другой житель.

„После замены старых троллейбусов все будет в порядке. Система билетов работает, маршруты и периодичность нормальная. 8/10“, – оценивали другие пассажиры.

В опросе MadeinVilnius.lt участвовали 965 читателей. Опрос проводился с 29 июля по 2 августа.

После результатов опроса, проведенных компанией JUDU, последовали жалобы жителей. Жители утверждали, что результаты опроса не отвечают реальности. Жители жаловались на переполненные автобусы, опоздания, отсутствие кондиционеров, неудобное расписание.

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