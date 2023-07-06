Результаты анализа качества воды: не рекомендуется купаться в находящемся в Йонаве водоеме

Как сообщает Йонавское районное самоуправление, для определения качества воды на этой неделе были взяты пробы воды из 10 водоемов рекреационной зоны отдыха Йонавского района: из рек Нерис и Швянтойи, прудов Йониню, Гульбю, Жеймю, Швейцарии, Ужусалю, Бяржу и Тауроста, а также из Затишского карьера.

Как показали результаты анализа качества воды, вода в водоеме Тауроста не соответствует требованиям гигиенической нормы HN 92:2018 "Пляжи и качество воды в пляжных водоемах для купания", поэтому купаться в этом пруду не рекомендуется.