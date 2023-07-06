06 июля 2023 г. 11:35

Результаты анализа качества воды: не рекомендуется купаться в находящемся в Йонаве водоеме

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Luokesų ežero pakrantė
Luokesų ežero pakrantė
ФОТО: DELFI / Tomas Janonis
В результате проверки качества воды в водоемах Йонавского района выяснилось, что купаться в водоеме Тауроста не рекомендуется.

Как сообщает Йонавское районное самоуправление, для определения качества воды на этой неделе были взяты пробы воды из 10 водоемов рекреационной зоны отдыха Йонавского района: из рек Нерис и Швянтойи, прудов Йониню, Гульбю, Жеймю, Швейцарии, Ужусалю, Бяржу и Тауроста, а также из Затишского карьера.

Как показали результаты анализа качества воды, вода в водоеме Тауроста не соответствует требованиям гигиенической нормы HN 92:2018 "Пляжи и качество воды в пляжных водоемах для купания", поэтому купаться в этом пруду не рекомендуется.

Жителям следует помнить, что купание в зараженной микроорганизмами воде может привести к инфекционным заболеваниям кожи, глаз, ушей и верхних дыхательных путей. Попадание такой воды в желудок вызывает риск инфекционных заболеваний пищеварительного тракта.

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