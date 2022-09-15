Результат расследования: при проведении взрывных работ обломки могли улететь за пределы территории

По данным специалистов, 12 сентября утром, во время взрывных работ, после первого взрыва осколки улетели гораздо дальше, чем обычно. Специалисты продолжают выяснение деталей происшествия.

Напомним, что в понедельник взрывные работы были остановлены, поскольку поступило сообщение о том, что осколки бетона попали в дом и нанесли ущерб. Дальнейшие взрывные работы намечены на пятницу.

По словам директора BDT Гедрюса Масалскаса, для обеспечения безопасности предпримут дополнительные меры.

"На территории стадиона есть еще один блок фундамента, который подготовили к взрыванию. Сейчас безопасность усилена. По оценке саперов "Араса" и специалистов компании Detonas, заложенную взрывчатку нельзя демонтировать, ее надо взорвать в ближайшее время, соблюдая правила безопасности", – сказал Масалскас.

В зоне, где будут проводить взрыв, насыплют в два раза больше песка, который накроют металлической сеткой. Кроме того, сверху положат мешки с песком. Во время взрыва будут вестись съемки с помощью дрона.

Запись поможет оценить силу взрыва и траекторию полета осколков.

По данным BDT, эту запись представят общественности.