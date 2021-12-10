ДТП произошло 20 ноября 2021 года в Паланге, на ул. Диджёи, рядом с домом погибших. Автомобиль Opel Vectra Station Wagon перевернулся и упал в наполненный водой ров.

Сиротами остались двое детей супружеской пары. Супруги утонули. Это констатировали эксперты.

Автомобилем управлял мужчина. Он был пристегнут, никаких следов травм на теле эксперты не обнаружили. Женщина не была пристегнута ремнем безопасности, поэтому, когда машина перевернулась, она упала на мужчину. В таком положении и было обнаружено тело.

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Представитель Клайпедской полиции Миндаугас Джермейка подтвердил журналистам Vakarų ekspresas, что водитель авто был пьян - 2,57 промилле.

ДТП произошло ближе к полуночи. Причиной ДТП могла быть небезопасная скорость и сильное опьянение водителя. Внутри машины были найдены бутылки из-под крепкого алкоголя.