Результат пандемии: в Литве заключено меньше браков

Минюст Литвы отмечает, что все больше пар выбирает эту дату для бракосочетания. В 2019 г. в этот день заключили 95 браков, а в 2020 г. – 118.
В этом году 14 февраля - выходной, поэтому в ЗАГСе браки заключать в этот день не будут.
В прошлом году из-за пандемии в Литве заключили на 18% меньше браков, чем годом ранее (в 2020 - 16 531, на 2971 меньше, чем в 2019 г).
Возможно, многие люди решили заключить брак позже, когда не будет ограничений.
Больше всего свадеб в 2020 году сыграли в августе, когда было меньше ограничений (3494, а в августе 2019 г. – 3987).
В прошлом году было подписано 1648 брачных договоров (в 2019 г. – 1773).
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