Режиссер Оскарас Коршуновас взбудоражил общественность прыжком в воду: комментарий „виновника происшествия“

В четверг утром в редакцию Delfi написали несколько читателей, которые прислали ссылку на профиль Коршуноваса в Instagram. Там режиссер поделился видео, на котором он без одежды ныряет в озеро.
Часть читателей удивил не сам прыжок, а то, что на видео видно причинное место режиссера.
„Последний нырок этого великолепного сезона!“ – сказал режиссер перед прыжком в воду.
Delfi связался с режиссером, который сказал, что подобные комментарии его не трогают.
„Все, что там показано, социальные сети не запрещают демонстрировать. Ничего запрещенного не было. Поэтому я не переживаю и хотелось бы, чтобы не переживали другие“, – сказал он.
На вопрос, что он чувствовал, ныряя в озеро без одежды, Коршуновас ответил, что ему было хорошо. А его тело – создано Богом.
„Думаю, это здорово, ничего пикантного там нет. Вообще в нашем теле нет ничего пикантного. Все красиво и создано Богом“, – сказал Delfi Коршуновас.
Он надеется, что сможет повторить прыжок, когда вернется из Венеции. Если, конечно, сохранится такая хорошая погода.
„Если погода будет такой, прыгну“, – обещал он.