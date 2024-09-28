2024.09.28 07:01

Режиссер Оскарас Коршуновас взбудоражил общественность прыжком в воду: комментарий „виновника происшествия“

 
ru.DELFI.lt
Oskaras Koršunovas
Oskaras Koršunovas
ФОТО: DelfiStop kadras

Известный режиссер Оскарас Коршуновас удивляет не только тем, что публика штурмует его спектакли, но и веселыми постами в социальных сетях. На этот раз он поделился довольно откровенными кадрами, которые некоторые читатели Delfi находят слишком пикантными.

В четверг утром в редакцию Delfi написали несколько читателей, которые прислали ссылку на профиль Коршуноваса в Instagram. Там режиссер поделился видео, на котором он без одежды ныряет в озеро.

Часть читателей удивил не сам прыжок, а то, что на видео видно причинное место режиссера.

„Последний нырок этого великолепного сезона!“ – сказал режиссер перед прыжком в воду.

Delfi связался с режиссером, который сказал, что подобные комментарии его не трогают.

„Все, что там показано, социальные сети не запрещают демонстрировать. Ничего запрещенного не было. Поэтому я не переживаю и хотелось бы, чтобы не переживали другие“, – сказал он.

На вопрос, что он чувствовал, ныряя в озеро без одежды, Коршуновас ответил, что ему было хорошо. А его тело – создано Богом.

„Думаю, это здорово, ничего пикантного там нет. Вообще в нашем теле нет ничего пикантного. Все красиво и создано Богом“, – сказал Delfi Коршуновас.

Он надеется, что сможет повторить прыжок, когда вернется из Венеции. Если, конечно, сохранится такая хорошая погода.

„Если погода будет такой, прыгну“, – обещал он.

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