Режим работы торговых сетей в праздничные дни: не все магазины будут открыты

На Рождество, 24 декабря, магазины Maxima по всей Литве открыли свои двери в обычное время и будут работать по сокращенному графику – до 19 час.

В первый день Рождества 25 декабря магазины будут закрыты.

26 декабря магазины откроются на час позже обычного и закроются по обычному рабочему графику.

В канун Нового года, 31 декабря, все магазины Maxima будут открыты до 19 часов, в первый день Нового 2024 года магазины работать не будут.

24 декабря все физические магазины Rimi и электронной торговли Rimi.lt работают по сокращенному графику и будут обслуживать покупателей до 19 часов.

На второй день Рождества также запланирован сокращенный график работы магазинов – с 9.00 до 20.00.

Как и в предыдущие годы, в первый день Рождества все магазины этой торговой сети будут закрыты и не будут обслуживать покупателей. В новогоднюю ночь торговые центры Rimi закроются раньше и будут работать до 19.00.