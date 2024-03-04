Режим Лукашенко нацелился на действующий в Вильнюсе университет: у вас осталось мало времени

"Как по мне, признание отдельно ЕГУ в Беларуси экстремистской организацией – это вопрос времени. Ибо ЕГУ давно перестал быть вузом, а стал просто деструктивным НКО. Вы, дорогие, все равно окажетесь в точке, когда появится закон. А нравится он вам или нет, не имеет смысла. Вы его либо нарушите и понесете наказание, либо успеете забрать документы и от этого ЕГУ откреститься. И времени у вас, по ощущениям, осталось очень очень мало", – сказал пропагандист Игорь Тур.