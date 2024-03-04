Режим Лукашенко нацелился на действующий в Вильнюсе университет: у вас осталось мало времени

После таких угроз некоторые студенты ушли из ЕГУ, покинули вуз и некоторые преподаватели.
Мало того, представители ЕГУ опасаются, что в вузе могут работать или учиться сообщники режима Александра Лукашенко (некоторые преподаватели беспрепятственно часто ездят в Беларусь).
"Я бы не удивился, если бы что-нибудь нашли", – сказал Delf председатель правления ЕГУ Андрюс Кубилюс.
В феврале община ЕГУ получила письмо Рыбиньского, в котором он информировал об уходе с должности. Он утверждал, что решение принято по состоянию здоровья, как своему, так и члена семьи.
Delfi выяснил, что в последнее время ЕГУ переживал не лучшие времена. Особенно много хаоса вызвали угрозы, прозвучавшие в январе в эфире беларусского телевидения ОНТ - ЕГУ грозились объявить экстремистской организацией. Это вызвало беспокойство и преподавателей и студентов, ведь тогда в Беларуси им будет грозить тюрьма, они опасались и за оставшихся в Беларуси родственников.
В эфире телепередачи было сказано, что ЕГУ якобы лишился финансирования, поэтому решил "связаться с действующим в Вильнюсе офисом Светланы Тихановской, чтобы получить у него денег".
Офис Тихановской уже признан экстремистской организацией.
Сообщалось, что часть преподавателей и студентов выступила против такого решения.
"Как по мне, признание отдельно ЕГУ в Беларуси экстремистской организацией – это вопрос времени. Ибо ЕГУ давно перестал быть вузом, а стал просто деструктивным НКО. Вы, дорогие, все равно окажетесь в точке, когда появится закон. А нравится он вам или нет, не имеет смысла. Вы его либо нарушите и понесете наказание, либо успеете забрать документы и от этого ЕГУ откреститься. И времени у вас, по ощущениям, осталось очень очень мало", – сказал пропагандист Игорь Тур.
Кубилюс подтвердил, что община испугалась этих угроз.
"Статистика мне неизвестна,но несколько человек решили, что для них это слишком большой риск, и покинули вуз, но этих людей немного", – сказал он.
По словам Кубилюса, угрозы вуз оценивает серьезно, ведь за участие в деятельности экстремистской организации в Беларуси грозит 8 лет тюрьмы.
"Поведение абсурдное, но, понятно, что у студентов и преподавателей это вызвало немалое беспокойство", – не скрывал он.
По сведениям Delfi, после этих угроз Кубилюс и председатель общего собрания совладельцев Уильям Хортон Биби-Сентер письменно заверили преподавателей и студентов, что такие угрозы ничем не обоснованы.
"Такие угрозы ни с какой деятельностью ЕГУ не связаны. Они свидетельствуют о новой политике Беларуси в отношении Литвы и ЕС, основным спонсорам ЕГУ. Несмотря на то, что университет действия беларусских властей не контролирует, он сделает все, чтобы защитить студентов и сделает все, чтобы они могли продолжать учебу, несмотря на попытки помешать нашей работе", – было сказано в письме.
Рыбиньский в интервью беларусскому портал "Наша нива" отрицал финансовые проблемы вуза и обращение в офис Тихановской.
Хорошо знакомый с положением ЕГУ человек, который не пожелал предавать свою фамилию огласке, заверил Delfi, что университет никогда не планировал обращаться за деньгами к офису Тихановской, все это только ложь белорусских властей.
Эту информацию подтвердил и пресс-секретарь ЕГУ Вилюс Алесюс, который отметил, что финансирование ЕГУ получает из фонда Patikos и с офисом Тихановской не связано.
Кубилюс заверил Delfi, что между вузом и офисом Тихановской не существует какого-то особого сотрудничества.
Он заметил, что Лукашенко в любой момент может признать ЕГУ экстремистской организацией, и ему для этого не требуются какие-то особые основания.
Алесюс заверил Delfi, что Рыбиньский покинул пост из-за проблем со здоровьем у близкого члена семьи, его отставка с угрозами Беларуси не связана.
"Университет активно готовит план по защите членов общины ЕГУ от возможных угроз. К сожалению, из соображений безопасности больше ничего комментировать мы не можем", – сказано в комментарии вуза.
Delfi выяснил, что у членов общины ЕГУ опасения вызывают не только угрозы беларусской пропаганды.
Хорошо знакомый с ситуацией человек, сказал журналисту портала, что на одной из встреч общины ЕГУ некоторые преподаватели из Беларуси высказались за прекращение любого общения с офисом Тихановской, чтобы не ставить университет под угрозу.
Однако руководство ЕГУ отметило, что не может подчиняться требованиям беларусских властей.
По сведениям Delfi, после этой встречи возникли подозрения в отношении некоторых преподавателей, выяснилось, что они очень часто ездят в Беларусь.
"Это опасная страна, туда просто так не ездят, даже студентов арестовывают. Возник вопрос, как это, для одних - опасно и они туда стараются не ехать, а другие ездят туда довольно часто", – заметил собеседник портала.
По сведениям Delfi, атмосфера недоверия усилилась, после того как кто-то предал огласке информацию со встречи с Тихановской в тесном кругу.
Стали выяснять, нет ли в ЕГУ людей, работающих на режим Лукашенко, нет ли их среди преподавателей, которым доступны списки студентов вуза.
Если это так, то через разглашение таких списков опасность может угрожать близким студентов.
Кубилюс сказал, что на этот вопрос ответить невозможно.
"Пока у нас данных нет. Но хорошо, что Департамент госбезопасности понимает, что режим может представлять Литве разного рода угрозы, поэтому принял меры для проверки людей, находящихся в Литве", – заметил он.
"Даже если бы я что-то знал, не мог бы комментировать. Но я бы не удивился, если бы кого-нибудь нашли", – ответил он Delfi на вопрос о членах общины ЕГУ, которые часто ездят в Беларусь.
По его мнению, одна из причин, по которым Лукашенко решил угрожать ЕГУ - слишком много молодежи старается покинуть Беларусь.