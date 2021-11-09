Янчорене заметила, что во многих муниципалитетах положение сейчас сложное, но управляемое. Кое-где наблюдаются небольшие улучшения. Но, к сожалению, по словам профессора, "дельта" упрочила свои позиции во всем мире.

"Пока нет точных прогнозов, станет ли этот штамм более злобным, увеличится ли смертность. Но есть и пессимистические прогнозы, согласно которым, "дельта" еще покажет себя. У пандемии бывает не один, а несколько пиков, один из них мы сейчас переживаем", – сказала Янчорене.

Она напомнила, что ситуацией лучше управляют в тех странах, где больше привитых и действуют дополнительные меры контроля.

Что касается ревакцинации, эксперты заметили, что ревакцинация в некоторых случаях может назначаться не через 6, а через 4 месяца. Обсуждался и вопрос тех жителей, у которых иммунитет не формируется и после двух прививок, несмотря на то, что у этих людей нет каких-либо проблем с иммунитетом.

Такие люди должны обращаться к лечащим врачам и по решению врача им могут назначить третью дозу раньше положенного срока - через 28 дней после второй прививки. Пока такое предложение еще рассматривается.

"Эксперты не говорят о такой ревакцинации для всех. <...> Это касается тех случаев, когда есть риск заражения и если это касается людей с хроническими заболеваниями, избыточным весом", – пояснила профессор.

Янчорене убеждена, что не надо перед ревакцинацией у всех проверять наличие антител.

Эксперты рассматривали и вопрос ревакцинации вакциной Moderna. Указывается, что бустерная доза будет меньше первичной дозы вакцинации, но окончательное решение по этому вопросу пока не принято.

Стрёга сказал, что вакцина от COVID-19 может стать сезонной. Пока неясно, кому ее будут назначать - всем или только людям из группы риска.

"Сейчас практически нет сомнений в том, что потребуется 4 и быть может другие дозы. Однако, когда они потребуются – будут наблюдать за эффективностью вакцины, сколько людей заражается, насколько эффективна вакцина, сколько попадают в больницу", – сказал ученый.

По его словам, у людей после 3 месяцев вакцинации двумя дозами риск заразить других людей коронавирусом ниже, чем в случае с непривитыми людьми.

"Будем видеть, появятся и новые, более агрессивные штаммы. Не исключено, что потребуется 4, 5 и др. дозы. Возможно, в будущем вакцину пополнят в зависимости от разных вариантов вируса", – kсказал Стрёга.

Он заметил, что после ревакцинации, значительно снижается риск попадания заболевших в больницу.

Янчорене заметила, что заболеваемость в разных странах зависит от уровня вакцинации. Чем больше привитых, тем гармоничнее процесс управления пандемией. Однако важно не забывать о мерах контроля. Например, в Испании привиты больше 80% жителей, но действуют жесткие ограничения.

"Если нам не удастся сохранить масштабы вакцинации или их увеличить, неизбежно придется ужесточать контроль, иначе будет нелегко справиться с ситуацией. Надо акцентировать важность ревакцинации. В тех странах, где наблюдается высокий уровень ревакцинации, снижается риск распространения и появления новых штаммов. Основные доноры новых штаммов - страны с низким уровнем вакцинации", – заметила врач.