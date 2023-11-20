Ресторан на Вильнюсской телебашне больше не вращается

Ресторан "Paukščių takas", расположенный на телебашне, временно утратил свою самобытность и перестал вращаться: технические неполадки затронули вращающуюся платформу ресторана. Посетители по-прежнему могут посетить ресторан и полюбоваться Вильнюсом с высоты, но уже без движения, пишет madeinvilnius.lt.

"Уважаемые посетители Вильнюсской телебашни, сообщаем вам, что в связи с техническими проблемами вращающаяся платформа ресторана "Paukščių takas" временно не работает. Приносим извинения за причиненные неудобства, сам ресторан работает в обычном режиме", — говорится на сайте телебашни.