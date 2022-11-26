Глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте сказала LNK, что после вступления в силу нового порядка приезжающие в Литву граждане некоторых стран должны будут ответить на множество вопросов.

"Россиянам, и, быть может, иностранцам других категорий, которые укажет Департамент госбезопасности (ДГБ), ДМ предоставит дополнительные вопросники об их прошлом, возможных связях со спецслужбами, службами госбезопасности и правоохраной этих стран.

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Им придется ответить на эти вопросы. Если они не ответят, их заявку на вид на жительство или визу не примут", – указала LNK Гудзинскайте.

"Рано или поздно ведомства сами получают нужную информацию о приехавшем иностранце. Но это требует немало времени", – сказала собеседница.

По ее словам, Литва не популярная "страна назначения". Но бывают отдельные случаи, когда приезжие скрывают некоторые моменты своей биографии. Тогда и появляется повод для лишения человека вида на жительство.

"Есть другие, более дружественные по отношению к россиянам страны, куда им приехать проще. Но мы видим, что в этом году приехало больше россиян, чем в прошлом. (…) Ненамного больше, но все же. Пользуются ли какими-то брешами? Да, есть единичные сложные случаи, когда требовалось долгое расследование. В результате выяснилось, что иностранец нам предоставил не всю информацию, или указал неверную, неполную, неточную. И в результате исчерпывающего исследования выяснилось, что это была важная информация, которую скрыли намерено, чтобы скрыть детали прошлого. После этого появился повод лишить вида на жительство", – сказала Гудзинскайте.