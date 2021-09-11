Решения последней ночи: в летних кафе "паспорт возможностей" не потребуется

Только в пятницу вечером был принят порядок работы магазинов и других видов деятельности с 13 сентября. Основные изменения: даже в небольших магазинах, где работает один продавец, если там продают товары не первой необходимости, документ должны проверять на входе.

Торговым центрам позволили договариваться с аптеками, у которых есть лицензия на предоставление медицинских услуг, чтобы в них могли попасть люди без "паспорта возможностей", если возможно предоставить отдельный проход - не смешивать посетителей.

Есть и послабления: без "паспорта возможностей" можно посещать летние кафе.

На АЗС не надо предъявлять "паспорта возможностей" – там обязательны маски, дистанция в 2 м и другие требования безопасности.

"Паспорт возможностей" могут получить и сдавшие тест на антигены (срок действия - 48 часов), раньше речь шла только о ПЦР-тесте.

В сфере торговли проверка у входа

Одно из решений - проверка "паспорта возможностей" должна осуществляться у входа в магазин или ТЦ, если его площадь составляет больше 1500 кв. м или в нем торгуют товарами не первой необходимости.

Есть исключение для аптек в ТЦ, но только для тех, которые предоставляют медуслуги, например, прививают жителей. Если у таких аптек есть дополнительный вход с улицы, то они смогут работать (можно, например, оборудовать отдельный тоннельный проход).

"Паспорт возможностей" не нужен для получения услуг по ремонту, которые не требуют больше 15 минут – это услуги починки обуви, швейные мастерские, места, где делают ключи или чинят часы, если они находятся не в торговом центре.

Курьеры, приезжающие в ТЦ, также должны предъявлять "паспорт возможностей".

Проверяющие "паспорт возможностей" могут попросить удостоверение личности, чтобы убедиться, что человек пользуется своим документом.

Исключение для заведений общепита

С 13 сентября в летних кафе и на террасах можно принимать людей без "паспорта возможностей". До 10 сентября такой возможности не было. С понедельника за одним столиком могут сидеть не больше 5 человек или члены одной семьи.

Останутся в силе все требования к дистанции и другие требования безопасности. Расчет может быть только безналичным. В помещении могут находиться только люди с "паспортом возможностей".

Люди без "паспорта возможностей" из летнего кафе даже ненадолго не могут заходить в помещение.

Если обслуживают только людей с "паспортом возможностей", то требование масок и дистанций не действует.

В гостиницах с 13 сентября питание организуют по принципу самообслуживания.

В междугородном транспорте – только сидячие места

В междугородном транспорте можно ездить и клиентам без "паспорта возможностей", однако требуется соблюдать меры предосторожности - маски, дистанция.

Непривитые студенты должны тестироваться каждые 7-10 дней

Непривитые студенты должны тестироваться каждые 7-10 дней, они могут делать это бесплатно. Такая возможность будет действовать до 15 октября. Можно сдавать ПЦР-тесты и тесты на антигены.

Медицинские услуги не будут ограничены – в некоторых случаях нужен тест

Медицинские услуги не будут ограничены. Можно ходить в поликлиники, получать плановые услуги без "паспорта возможностей". При оказании скорой помощи будут делать тест на COVID-19, но результата ждать не будут.

При оказании плановых услуг надо предъявить отрицательный результат теста, который был сделан не раньше, чем за 72 часа. Это не распространяется на переболевших или привитых от COVID-19.

Помощь психолога, психотерапевта, семейного врача и спецпомощь (кардиолога, офтальмолога и т.д) пока будет предоставляется без "паспорта возможностей", но потом, если ситуация с ковид ухудшится, это может измениться.

Работники по-прежнему должны тестироваться

Непривитые и не болевшие ковидом работники должны тестироваться каждые 7-10 дней. В отдельный список с 13 сентября вносят и работников производственных предприятий.

Сейчас, хотя бы раз перед началом работы тесты должны сдавать работники сферы культуры и искусства, спортсмены, работники салонов красоты, лица, предоставляющие услуги проживания.

Каждые 7-10 дней тестироваться должны специалисты системы здравоохранения, лица, предоставляющие социальные услуги, услуги просвещения, досуга и отдыха, фармацевты, водители и курьеры, работники госучреждений, военные, лица, работающие с мигрантами, работники на производстве.

И это не все: и периодически, и перед началом работы должны тестироваться работники сектора общепита, розничной торговли, досуга и развлечений, сектор бань и бассейнов, комнат игр, кинотеатров, ночных клубов и баров, игровых автоматов и др.