Инспекция считает, что ответственность за, быть может, незаконно выданное разрешение на строительство должна взять на себя и администрация Вильнюсского муниципалитета. По мнению инспекции, администрация должна погасить расходы на снос дома.

Адвокат музыканта Кястутис Йокимас сказал, что мотивы инспекции "абсурдны", у его клиента нет необходимых знаний и образования, он обратился в госучреждения в надежде на то, что они компетентно ответят на его запрос и по всем правилам выдадут разрешение на строительство. Адвокат считает, что суд должен отклонить этот иск.

E. Dragūnui teks teistis dėl savo namo DELFI montažas

Вильнюсский участковый суд в мае рассмотрел иск в отношении Драгунаса, Вильнюсского муниципалитета, дирекции Павильнисского и Веркяйского региональных парков и проектировщика Аудронюса Виджиса в связи с упразднением выданного в октябре 2015 года разрешения на строительство. Суд вынесет решение 26 мая.

"Разрешение незаконное, его должны упразднить и устранить последствия. Мы считаем, что вина заказчиков в выдаче разрешения на строительство полностью доказана, последствия должны быть устранены за их счет. В деле есть письменные доказательства и изложены аргументы, которые подтверждают незаконность разрешения. Инспекция просит упразднить разрешение на строительство, выданное Драгунасу и обязать его в течение 6 месяцев с момента вступления решения в силу снести дом за свой счет и за счет других лиц", – сказала в суде представитель инспекции Сигита Нарбутите.

Если Драгунас этого не сделает, инспекция просит суд разрешить это сделать инспекции за деньги Драгунаса.

По словам Нарбутите, администрация Вильнюсского муниципалитета выдала спорное разрешение, которое противоречит императивным нормам и документам, связанным с планированием территории.

"Вина за строительство по незаконным разрешениям лежит как на ведомствах, выдавших такие разрешения, так и на строителе, который обратился за таким разрешением и потом строил по незаконному разрешению", – сказала Нарбутите, по словам которой, проверить законность разрешения должна была дирекция парков.

Адвокат Драгунаса Йокимас заявил, что иск строительной инспекции необоснованный и недоказанный.

Он сказал, что госведомства должны в первую очередь не наказывать человека, а помочь ему в том, чтобы все строительные работы соответствовали действующим требованиям, ведь у самого заказчика строительства не всегда есть необходимые знания.

С иском инспекции не согласен и Вильнюсский муниципалитет. Он считает, что разрешение было выдано на законных основаниях. Представитель муниципалитета Томас Молекайтис утверждает, что склон, из-за которого начался весь сыр-бор - искусственного происхождения, поэтому в данном случае не действует требование строить дом на расстоянии не менее 50 м от склона. Кроме того, детальный план этого участка не менялся с 1998 г., строительство ему не противоречит.

Проектировщик Виджюс напомнил в суде, что инспекция разрешила в 1998 г. разрешение на строительство, в 2014 г. на соседнем участке также разрешено строительство. Он просил суд не удовлетворять иск инспекции, поскольку разрешение было обоснованным и законным.

Представитель Государственной службы охраняемых территорий поддержала строительную инспекцию. Ее представитель Жидре Стирбене отметила, что речь идет об охраняемой территории, где действуют определенные правила, их должны соблюдать.

Стирбене назвала странными заявление о том, что склон был сформирован искусственно. "На охраняемых территориях склоны, если это не карьеры, не железнодорожные насыпи - натуральные. Если кто-то строил что-то и засыпал склон землей, а новый строитель решает не считать склон натуральный - это проявление правового нигилизма. Должны были сначала восстановить прежний склон", – сказала она.

Судебное разбирательство длится с 2017 года.