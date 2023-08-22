22 августа 2023 г. 14:08

Решение школы удивило: вокруг забора натянута колючая проволока

 
ru.DELFI.lt
„Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos tvora. Petro Baukio nuotr.
„Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos tvora. Petro Baukio nuotr.
Житель столицы сообщил, что одна вильнюсская школа использовала для защиты своей территории колючую проволоку. Муниципалитет отмечает, что колючую проволоку уже убрали.

Приближается начало учебного года, один житель обратил внимание на то, что вокруг прогимназии Sietuvos натянута колючая проволока. Житель раскритиковал это решение и обратился в муниципалитет.

"Кажется, это грубое нарушение правил безопасности и идет вразрез с концепцией гуманистического города", – писал мужчина на сайте TvarkauMiesta.lt.

Delfi обратился в муниципалитет. Представители муниципалитета дали понять, что проблема решена, колючую проволоку убрали, планируется поставить обычный забор.

"Здание и стадион прогимназии Sietuvos огорожены уже несколько лет. Для ограждения части территории использованы твердые сегменты, для другой части - сетка. Во время учебы такая сетка никакой опасности не представляет. Фрагмент, обнесенный колючей проволокой, был так укреплен временно в том месте, где сетку часто рвут. Вчера колючую проволоку убрали, забор там поменяют, как только появится такая возможность", – указал Delfi представитель муниципалитета Ирмантас Кузас.

Он подчеркнул, что родители учеников на забор не жаловались: "Напротив, школьная община была рада, что во дворе школы больше никто не распивает алкогольные напитки, не ходят асоциальные личности, на стадионе не выгуливают собак, дети могут заниматься спортом на чистой и безопасной территории".

Руководство прогимназии Sietuvos на вопросы Delfi не ответило.

„Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos tvora. Petro Baukio nuotr.
„Vilniaus „Sietuvos“ progimnazijos tvora. Petro Baukio nuotr.
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