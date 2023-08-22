Решение школы удивило: вокруг забора натянута колючая проволока

Приближается начало учебного года, один житель обратил внимание на то, что вокруг прогимназии Sietuvos натянута колючая проволока. Житель раскритиковал это решение и обратился в муниципалитет.

"Кажется, это грубое нарушение правил безопасности и идет вразрез с концепцией гуманистического города", – писал мужчина на сайте TvarkauMiesta.lt.

Delfi обратился в муниципалитет. Представители муниципалитета дали понять, что проблема решена, колючую проволоку убрали, планируется поставить обычный забор.

"Здание и стадион прогимназии Sietuvos огорожены уже несколько лет. Для ограждения части территории использованы твердые сегменты, для другой части - сетка. Во время учебы такая сетка никакой опасности не представляет. Фрагмент, обнесенный колючей проволокой, был так укреплен временно в том месте, где сетку часто рвут. Вчера колючую проволоку убрали, забор там поменяют, как только появится такая возможность", – указал Delfi представитель муниципалитета Ирмантас Кузас.