Решение принято: ярмарки Казюкаса в этом году не будет

Ярмарка Казюкаса 2021 года - первая ярмарка, которую организаторы решили отозвать из-за неблагоприятной ситуации с пандемией. Это первый раз в истории независимой Литвы, когда мы не увидим на улицах Вильнюса ремесленников, художников, торговцев, не услышим песен и не отведаем местные блюда.
4 марта - день Святого Казимира – покровителя Литвы. По традиции в первые выходные марта проходила ярмарка Казюкаса. Это старейшая вильнюсская ярмарка, известная уже 415 лет.
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