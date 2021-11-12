Решение принято: в Вильнюсе появится Рождественский городок

В этом году в столице появится не один, а несколько Рождественских городков. Электронный городок будет действовать с 1 декабря 2021 г по 9 dянваря 2022 г., в скверах столицы будут действовать небольшие городки - с 27 ноября 2021 по 2 января 2022 г. На Лукишкской площади в этом году вместо катка будет открыт городок сладостей (он будет действовать с 4 декабря 2021 по 9 января 2022 г.). Об этом рассказал вице-мэр города Валдас Бенкунскас.

Рождественскую сказку "Рождественская песнь" в формате 3D на стене Кафедрального собора будут показывать 25-29 декабря 2021 г.

В городе будет действовать и крытый каток длиной и шириной 40 м. В этом году он откроется у Белого моста.

Как обычно, в городе будет две елки: главная - на Кафедральной площади, огни на ней зажгутся 27 ноября. Церемонию зажжения огней будет транслировать телеканал LRT.

Огни на елке на Ратушной площади зажгутся 4 декабря.

В декабре проведут традиционный конкурс "Вильнюсская рождественская витрина 2021" и Рождественский забег, который организует Euro vaistinė.