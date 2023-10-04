Решение принято: главой LRT на третий срок избрана Моника Гарбачаускайте-Будрене

В конкурсе участвовали три кандидата - Моника Гарбачаускайте-Будрене, доцент Вильнюсского университета Мантас Мартишюс и бывший работник LRT Алдарас Стонис.

7 членов совета LRT проголосовали за Гарбачаускайте-Будрене, за Мартишюса – 5, за Стониса никто не голосовал.

Гарбачаускайте-Будрене вступит в должность 17 октября 2023 года. По действующему порядку, 5 октября будет заказана справка в Службе спецрасследований, ее обычно готовят две недели.

Гарбачаускайте-Будрене сказала, что не планирует никаких перемен в команде руководителей, но уточнила, что возможны некоторые перераспределения должностей.