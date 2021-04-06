Решение по AstraZeneca министерство здравоохранения примет после выводов Еврофамрагентсва

"Министерство следит за всем информационным полем, за всеми данными из Евросоюза, однако пока у нас нет информации для принятия решений, основанной на фактах, поэтому мы не спешим. Министерство уже доказало, что безопасность людей – на первом месте, даже если это не очень выгодно в отношении одной отдельной вакцины, однако мы будем ждать подтвержденных выводов, которые позволят принять какие-то решения", – заявила во вторник BNS представитель министра по связям с общественностью Айсте Шукста.
"Мы руководствуемся тем, что заявляет ЕФА и Государственная служба контроля над лекарствами (ГСКЛ)", – добавила она.
Представитель министра заявила об этом после того, как один высокопоставленный представитель ЕФА в опубликованном во вторник интервью заявил, что есть связь между вакциной компании AstraZeneca от коронавируса с редкими случаями образования тромбов.
В интервью итальянскому изданию Il Messaggero одни из руководителей программы вакцин ЕФА Марко Кавалери заявил, что, по его мнению, и "об этом сейчас можно заявить четко, есть связь с этой вакциной", хотя пока не ясно, что вызывает такую реакцию.
В свою очередь ГСКЛ информировала BNS, что на этой неделе в Комитете бдительности фармакологического риска ЕФА проходит рассмотрение вакцины AstraZeneca, а "комментировать можно будет тогда, когда будут приняты решения".
В Литве и в ряде стран Европы вакцинация препаратом AstraZeneca была приостановлена по причине выявленных случаев тромбоэмболии у привитых людей.
Позднее ЕФА заявила, что эта вакцина от COVID-19 является безопасной и эффективной, поэтому прививки этим препаратом были возобновлены.
Все же, ЕФА акцентировала, что "нельзя окончательно отрицать связь" между редкими случаями тромбозов и вакциной, поэтому взялась за дальнейшее расследование упомянутых редких случаев.
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