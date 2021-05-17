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Вильнюсский окружной административный суд (ВОАС) в понедельник в порядке письменного процесса рассмотрел жалобу о запрете на въезд российского исполнителя Филиппа Киркорова в Литву.
Filipas Kirkorovas
Filipas Kirkorovas
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Как сообщает суд, решение планируется вынести 14 июня.

Ф. Киркоров хочет отменить решение Департамента миграции (ДМ) от 19 января, которым ему запрещен въезд в Литву на пять лет.

Ответчиком в деле является ДМ, третьими заинтересованными лицами являются Департамент государственной безопасности (ДГБ) и Министерство иностранных дел (МИД).

19 января ДМ по просьбе МИД включил Ф. Киркорова в список нежелательных в Литве лиц. Запрет на его въезд в Литву действителен пять лет.

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По словам министра иностранных дел Габриэлюса Ландсбергиса, этот известный исполнитель своими многократными посещениями аннексированного Крыма "сознательно отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом незаконно оправдывал агрессивные действия Российской Федерации".

По словам Г. Ландсбергиса, участие Ф. Киркорова в концертах в Крыму "существенно вредит национальной безопасности Литвы".

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