"Репортеры без границ" направили в литовскую прокуратуру официальное письмо, основываясь на статьях 251 и 252-1 Уголовного кодекса Литвы. По мнению РБГ, 23 мая 2021 года принудительная посадка самолета авиакомпании RyanAir, выполнявшего рейс RF4978 "Афины-Вильнюс", совершена по прямому и явному подстрекательству Александра Лукашенко.

После детального перечисления фактов организация ставит под сомнение версию угрозы взрыва, выдвинутую Минском для оправдания захвата самолета, и осуждает ее как инсценировку. Существует множество элементов, которые "убедительно заставляют полагать, что угроза взрыва была ложной тревогой, использованной белорусским режимом для принуждения самолета к посадке с целью ареста журналиста", – говорится в исковом заявлении.

"Мы решили подать заявление на самого Александра Лукашенко, потому что он является непосредственным инициатором этого акта захвата лайнера в террористических целях, и подобное определение не является чрезмерным, – пояснил генеральный секретарь РБГ Кристоф Делуар, – Уголовный кодекс Литвы предусматривает наказание за угон "путем угрозы жизни или здоровью экипажа или пассажиров" [...]. Этим беспрецедентным актом Александр Лукашенко хотел усилить страх в обществе, в том числе и среди журналистов".

Согласно статье 251 Уголовного кодекса Литвы, угроза применения военной авиации против гражданского воздушного судна с целью заставить его изменить курс под надуманным предлогом угрозы взрыва – это "угон воздушного судна с применением огнестрельного оружия, взрывчатых или иных средств, создающих угрозу жизни или здоровью членов экипажа или пассажиров воздушного судна". В исковом заявлении наглядно показывается, что отправка истребителя Миг-29 ВВС Беларуси на перехват самолета RyanAir 23 мая представляла собой угрозу "жизни или здоровью экипажа или пассажиров". В заявлении также перечислены многочисленные основания для того, чтобы считать, что угроза взрыва, которой белорусские власти обосновали захват самолета, была ложной, и затем была использована в качестве предлога для принуждения самолета к посадке с целью ареста журналиста Романа Протасевича.

Как отмечают РБГ, "нет никаких сомнений, что арест Протасевича, последовавший за беспрецедентным захватом международного рейса, направлен на запугивание всех белорусских журналистов как внутри страны, так и за ее пределами. Акция призвана продемонстрировать им, что где бы они ни находились, они могут быть задержаны режимом и посажены в тюрьму. Это показывает, что режим не остановится ни перед чем, чтобы арестовать любого, кто его критикует". Признание под принуждением Протасевича, продемонстрированное на белорусском телевидении 24 мая, в котором он говорит о своей вине в "организации массовых беспорядков", по мнению РБГ, подтверждает эту стратегию.

Попытка дестабилизировать Европейский Союз

Организация отмечает, что целью угона была и дестабилизация Европейского Союза: был атакован "европейский самолет, совершающий рейс между двумя европейскими столицами, самолет, зарегистрированный в одном государстве-члене ЕС (Польше) и принадлежащий компании, расположенной в другом государстве-члене ЕС (Ирландии). Подобное нападение стало испытанием для ЕС, о чем свидетельствует реакция Европейского совета 25 мая".

Согласно статье № 7 Уголовного кодекса Литвы, "лица привлекаются к ответственности в соответствии с настоящим Кодексом, независимо от их гражданства и места жительства, а также независимо от места совершения преступления и от того, наказуемо ли совершенное деяние по законам места совершения преступления, когда они совершают (...) террористические акты и преступления, связанные с террористической деятельностью".

Заявление подано против президента Беларуси Александра Лукашенко, а также против иного другого лица, которое следствие сможет счесть виновным. РБГ подчеркивают, что прокурор должен определить, может ли Лукашенко претендовать на иммунитет как действующий глава государства, поскольку вменяемые ему действия выходят за рамки обычного исполнения его полномочий. Недавняя судебная практика Федерального суда Германии свидетельствует о том, что Лукашенко не сможет претендовать на иммунитет.

В последнем Всемирном индексе свободы слова за 2021 год, который вырабатывает РБГ, Беларусь опустилась на пять позиций – на 158 место из 180 стран.

Генпрокуратура Литвы проводит расследование

23 мая генпрокуратура Литвы начала досудебное расследование захвата самолета и запрещенного обращения с людьми.

"Начато досудебное расследование захвата самолета и запрещенного международным правом обращения с людьми", – сообщила агентству BNS в воскресенье руководитель по вопросам коммуникации Генпрокуратуры Эляна Мартинонене.

Бюро криминальной полиции Литвы проводит расследование "по двум статьям Уголовного кодекса о принудительном исчезновении и захвате самолета".

По ее данным, уже идентифицированы и будут опрошены первые свидетели, собираются прочие материалы, идет сотрудничество с прокурорами и должностными лицами других стран Евросоюза. Начальник Бюро криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис сообщил BNS, что в данный момент сотрудники полиции уже находятся в аэропорту, где проводят "определенные процессуальные действия", в основном – опросы. "Работает большая команда следователей, чтобы не задерживать людей, мы быстро опрашиваем всех и собираем все данные", – сказал Р. Кишкис. По его словам, часть пассажиров опрошены в аэропорту.